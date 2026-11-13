研究揭兒童常吃超加工食品　大腦獎賞系統反應較強恐增肥胖風險

撰文：阿言
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不少小朋友都習慣進食早餐麥片、餅乾、薯片等加工食品，但原來長期攝取可能會影響大腦反應？美國近日一項研究發現，攝取較多超加工食品的兒童，大腦獎賞系統會對食物有更強反應，與日後體重增加有關。

美國近日一項發表在《JAMA Network Open》的研究發現，超加工食品可能影響兒童的大腦發育，令大腦的獎賞系統在看到餅乾、薯條等誘人食物時產生更強烈的反應，亦與兒童的體重增加有關。

超加工食品含多種添加劑　過量攝取恐增健康風險

超加工食品（Ultra-processed foods）是指經過多重加工以改善外觀、使其方便食用，以及延長保存期限的食物，包括早餐麥片、包裝麵包等常見食物。部分產品亦含有各種添加劑如增味劑、色素及人造甜味劑等。

過往研究已發現，長期攝取超加工食品會增加多種健康問題的風險，如肥胖、二型糖尿病及心血管疾病。

（Freepik）

研究追蹤46名兒童　觀察大腦反應及體重變化

研究團隊分析了46名7至10歲兒童的數據，他們均參與了一項名為「BrainChild」的長期研究項目，該項目主要研究導致糖尿病和肥胖的因素。所有參與研究的兒童在一開始時，體重都處於健康範圍，讓研究人員能夠在他們體重超標前，觀察大腦是否已出現與日後體重增加有關的變化。

研究開始時，研究人員安排兒童觀看餅乾、薯條等誘人食物的圖片，同時進行腦部掃描。另外，研究團隊亦收集了他們的飲食資料，並測量體重指數（BMI）、體脂百分比和腰圍等數據。一年後再次進行測量，比較各項數據的變化。

攝取較多超加工食品　大腦獎賞系統反應更強

大腦的背側紋狀體（Dorsal Striatum）是負責參與獎賞及動機調節的區域，與人在面對誘人食物時的反應有密切關係。腦部掃描的結果顯示，進食較多超加工食品的兒童，在觀看食物圖片時，「背側紋狀體」活動較活躍。這些兒童在之後的一年內，BMI及體脂百分比的增幅亦較大。

研究人員認為，兒童大腦對食物的敏感度，可能有助解釋為何進食較多超加工食品的兒童，日後體重增加的幅度較大。

兒童大腦處於發育階段　容易受飲食環境影響

研究作者Kathleen A. Page博士指出，兒童的大腦處於發育階段，尚未形成一定的飲食習慣及食物偏好，所以這時期的大腦特別容易受食物和周圍的飲食環境影響。

4招減少攝取加工食品

衞生署衞生防護中心亦建議在日常生活中保持健康飲食習慣，減少進食高油、鹽、糖，以及加工食品，日常可參考以下方法，減少攝取加工食品，培養健康飲食習慣：

•以清水或清茶代替含糖飲品
• 選擇水果或原味無添加油、鹽、糖的焗果仁代替薯片等零食
• 多用天然食材，減少依賴即食產品
• 善用營養標籤，比較產品的糖、鹽及脂肪含量

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