爸爸愛吃快餐薯片會影響精子？研究：常吃超加工食品或增嬰兒體重

原來不只母親的飲食會對胎兒有影響，父親如果常吃超加工食品，嬰兒出生後體重或會較高，部分位置的皮下脂肪亦可能較厚！巴西一項研究收集父母攝取超加工食品的情況，分析父母飲食與嬰兒出生體格之間的關係。



父親飲食習慣可影響嬰兒體格

近年陸續有研究指出，除了母親的飲食及健康習慣，父親的飲食習慣亦可能影響孩子日後的健康。近日，巴西一項新研究發現，父親進食越多超加工食品如汽水、薯片、快餐等，嬰兒出生時的體重就越重，大腿和腰側兩邊位置脂肪亦較厚。

研究作者Daniela Saes Sartorelli表示，過往大眾都關注母親在懷孕、產後和分娩期間的營養和健康，但很少人會關注父親飲食習慣對孩子的影響。

研究分析43組家庭攝取超加工食品情況

研究招募43個父母及新生嬰兒的組合。研究人員要求受試家長進行兩次24小時飲食回顧，了解他們平日進食多少超加工食品，再收集新生嬰兒的出生體重、身長、頭圍、胸圍及皮褶厚度等資料。

數據顯示，在父親的飲食中，超加工食品平均佔總熱量約30%；母親則約佔26%。

父親進食越多超加工食品如汽水、薯片、快餐等，嬰兒出生時的體重就越重，大腿和腰側兩邊位置脂肪亦較厚。（Freepik）

父親多吃超加工食品 嬰兒體重及皮褶厚度較高

研究結果發現，如果父親的飲食中超加工食品的比例越高，孩子在出生後，體重、大腿皮褶厚度、腰側近髖骨位置的皮褶厚度就越高。不過，這只顯示父親的飲食習慣會影響嬰兒的部分體格，不代表嬰兒整體脂肪量較高或有肥胖傾向。

研究同時亦指出，如果母親在懷孕早期攝取較多超加工食品，嬰兒出生後的體重、身長、頭圍反而較低，這可能是因為超加工食品的營養價格價值較低。不過，懷孕後期攝取超加工食品則未見有明顯關係。

父母飲食或透過不同途徑影響胎兒發育

研究人員認為，父母的飲食可能會透過不同方式影響胎兒，母親的飲食可影響子宮環境，繼而影響胎兒成長；超加工食品可能會加劇父親的體內炎症，影響精子質素，影響精子的表觀遺傳變化，影響胎兒發育。

研究人員亦表示，這項研究的結果只能視為初步發現，未能完全證實當中的因果關係，未來仍需更多研究進一步確認父母飲食與嬰兒健康的關係。