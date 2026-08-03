研究揭父親肥胖改變精子特徵　受孕前已影響子女健康增加肥胖風險

兒童肥胖研究｜美國一項研究發現，肥胖有40%至70%與遺傳因素有關，原來父親肥胖會影響後代的代謝健康，甚至從受孕時就已經有影響！研究指出，父親的體重、飲食習慣及生活方式，除了會影響精子質素，更可能直接影響子女的飲食習慣和健康發展。



今年5月，美國一項發表在《Current Obesity Reports》的研究《The Role of Fathers in the Intergenerational Transmission of Obesity》指出，父親肥胖會影響後代的代謝健康，甚至從受孕時就已經有影響。

這項研究顯示，肥胖風險有40%至70%與遺傳因素有關，並會透過複雜的生理機制，以及生活環境因素影響而跨世代傳遞。

父親肥胖或影響下一代健康

研究顯示，體型肥胖的父親會透過3大途徑影響子女的代謝健康。在生物學角度層面，男性肥胖會改變精子的表觀遺傳標記。這些改變有機會遺傳給下一代，但可以透過改善受孕前的生活習慣來調整。

肥胖風險有40%至70%與遺傳因素有關，並會透過複雜的生理機制，以及生活環境因素影響而跨世代傳遞。（Freepik）

飲食模式可影響精子質素

在行為層面，父親的飲食質素、運動習慣、餵食及教養方式，都會直接影響子女的飲食習慣和活動量。

研究顯示，父親在受孕前的飲食模式會影響子女日後的代謝健康，如果父親經常進食蔬果、全穀類、堅果、海鮮及低脂乳製品，精子質素一般會較好；相反，如果經常進食加工食品、高糖飲品及高脂食物，精子質素則較差。

孩子容易模仿父親生活習慣

在孩子成長過程中，父親的飲食、運動及生活習慣，亦會潛移默化地影響子女。研究發現，如果父親經常與家人一起吃飯，並會烹調食物，其子女的飲食習慣會較健康，肥胖風險亦較低。

此外，如果父親經常與子女一起做運動，孩子的活動量也會更高，使用電子產品的時間會較短。相反，如果父親長時間久坐或沉迷電子產品，孩子會較容易養成類似習慣，增加肥胖風險。

家庭環境或增加跨世代肥胖風險

在社會環境層面，家庭環境、糧食安全及父親心理健康等因素，亦會影響整個家庭，這些因素會影響父親的身體狀況和教養行為，更有可能令孩子生活在不利成長的環境下，進一步增加跨世代肥胖的風險。