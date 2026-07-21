日本研究揭孕期心血管健康欠佳　子女4歲時發展遲緩風險高62%

發育遲緩｜孕婦心血管健康可能影響胎兒發育？日本一項研究追蹤逾8,000對母嬰，發現孕期心血管健康狀況較差的母親，子女在4歲時出現發展遲緩的風險較高，比健康組別高出62%。



日本一項研究發現，孕婦的心臟健康狀況會影響胎兒大腦發育，如果孕期心血管狀況差，孩子日後更易有發育遲緩的問題。研究的目的是探討懷孕期間，母親心血管健康與子女4歲時發育遲緩之間的關聯。

研究追蹤逾8,000對母嬰 評估孕期心血管健康

研究於2013年至2017年期間，在日本宮城縣的婦產科醫院和診所招募了23,406對母嬰，經篩選後共有19,160對符合研究資格，進行了為期5年的追蹤研究。由於部分參加者缺乏相關資料，最終研究納入8,238對母嬰作分析。

研究人員根據孕婦的飲食、運動、吸煙習慣、睡眠狀況、體重指數、血脂、血糖及血壓等指標，評估她們的心臟健康狀況，並分為心血管健康水平高、中、低三組。

孕婦的心臟健康狀況會影響胎兒大腦發育，如果孕期心血管狀況差，孩子日後更易有發育遲緩的問題。（Freepik）

問卷評估孩子4歲時的發展狀況

直到孩子4歲時，研究人員會請母親填寫一份兒童發展問卷，評估孩子在5個範疇的表現，包括溝通能力、大肌肉動作、小肌肉動作、解決問題能力，以及個人社交能力，以評估孩子是否有發展遲緩問題。

每個範疇都設有6條問題，母親會按孩子的能力評分。如果孩子在其中一個範疇的分數明顯低於同齡標準，便會被歸類為有發展遲緩。

孕期心血管健康較差 子女發展遲緩風險高62%

結果顯示，在孕期心血管健康狀況良好的母親組別中，8.8%的孩子在4歲時出現發育遲緩；心血管健康狀況較差的母親組別中，比例則升至16.8%，接近前者兩倍。

經統計調整後，心血管健康狀況較差的孕婦，子女在4歲時出現整體發展遲緩的風險較高，比健康組別高出62%。

研究人員認為，孕婦在懷孕期間心血管健康欠佳，可能會影響胎兒發育，增加孩子日後出現發展遲緩的風險，影響範圍亦不限於單一能力，而是可能涉及整體發展，當中對個人社交能力的影響最大，對溝通能力的影響最小。

研究人員指出，孕婦應維持良好的心血管健康，包括均衡飲食、有充足睡眠、控制血壓、避免吸煙，以及維持適當體重，降低孩子有發展遲緩的風險。