藝人黃翠如赴馬來西亞工作期間，首度獨自攜1歲半愛子「蕭哈哈」與大馬視后閨蜜吳天瑜母子展開三天兩夜Staycation，其後更在社交媒體發文並感性向兒子喊話期盼長大後帶媽媽出遊。



黃翠如拍劇空檔赴大馬為視后吳天瑜慶48歲生辰 挑戰「兩媽帶兩仔」Staycation

據了解，黃翠如最近赴馬來西亞與黎諾懿拍攝新劇《義和2》，工作期間更抽空攜同約1歲半的愛子「蕭哈哈」與圈中著名的馬來西亞視后閨蜜吳天瑜（Debbie）會面，期間更展開「兩媽帶兩仔」三天兩夜Staycation。二人關係不止於影視界工作伙伴，更情同姊妹，二人更為對方兒子的「契媽」。

1歲半蕭哈哈泳池兄弟裝萌爆！黃翠如吳天瑜專屬套房做Spa偷閒

三天兩夜親子遊，當中更重點慶祝吳天瑜48歲生日。從兩人於社交媒體公開的影片可見，二人於度假村享受專屬Spa之外，兩位小朋友更樂在其中，於設有私人泳池的套房內互相追逐戲水，畫面混亂又充滿溫馨笑聲。而吳天瑜兒子更不時照顧年紀較小的「蕭哈哈」，鏡頭前後更有大哥哥風範！

黃翠如感性向兒喊話：「長大後會帶媽媽Staycation嗎？」

旅程結束後，黃翠如在社交平台帖文中寫道，這次旅程雖然非常混亂，但同時也充滿愛及喜樂。文末她更向兩名年幼孩子留下一句提問：「那一天你們長大了，會帶我們這兩個媽媽staycation嗎？我愛的你，永遠幸福快樂。」

那一天你們長大了，會帶我們這兩個媽媽staycation嗎？我愛的你，永遠幸福快樂。 黃翠如

幼兒長途機必備！實測4款不佔空間安靜玩具 物理緩解起降耳壓痛

相信為人父母，為小朋友「人生第一飛」緊張得幾乎失眠，紛紛準備奶、玩具、果汁及故事書等無限裝備，希望小朋友在飛機上也能分散注意力，避免出現哭鬧等情況。綜合不少過來人媽媽在社交平台Threads分享的實戰經驗，以下幾款體積小、少碎件的玩具最能吸引幼兒專注力！如下：

1）電子畫板/磁力畫板：

2）果凍貼紙書/磁鐵書：

3）釣魚磁體書與新繪本：

4）自製感官收納冊：

除靜態玩具，家長在機艙內亦可運用以下策略安撫孩子：

1）緩解起降耳壓：吸吮奶嘴、飲水或喝果汁，透過吞嚥動作幫助耳壓平衡。

2）準備慢食點心：如小包裝無糖米餅、水果泥吸袋或軟麵包，果腹同時延長進食時間

3）帶備熟悉安撫物：熟悉的氣味能帶來安全感，有助孩子入眠。

出境自備兒童平安藥4大必備範疇 慎防各國海關違禁成分誤墮法網

出外旅遊天氣及飲食轉變，幼童抵抗力較弱容易生病，出發前應向家庭醫生配備專屬的兒童平安藥包：

1. 退燒止痛藥：備妥兒童專用撲熱息痛（Paracetamol）藥水。

2. 傷風感冒藥：針對流鼻水及咳嗽的抗組織胺及化痰藥水。

3. 腸胃藥及電解質粉：應對水土不服引起的腹瀉或嘔吐，補充電解質防止脫水。

4. 外用急救護理：探熱針、消毒藥水、藥水膠布、防蚊液及紓緩蚊叮蟲咬的藥膏。

用藥提示：兒童用藥劑量必須嚴格按照年齡及體重計算，切勿將成人藥物分量減半給幼童服用 ；同時，各國海關對藥物管制各異，例如含有「可待因」或高濃度「偽麻黃鹼」的感冒藥在日本受嚴格管制，含有「丙烯異丙乙醯尿」（Allylisopropylacetylurea）的日本EVE止痛藥，家長攜藥入境時應保留完整原裝標籤，以便查驗。