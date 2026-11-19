前無綫體育新聞主播，現為自由工作者兼製作公司老闆的伍家謙，於2013年與太太謝麗萍結婚，於2020年迎來一對龍鳳胎。近日他在社交平台罕有分享自己的童年經歷，指多年來對已故祖母感到愧疚和遺憾，沒想到女兒的一句話，竟然撫平了他的傷痛、讓他釋懷。



伍家謙分享了一張子女的合照，表示早前在Threads上看到幾個父母被孩子治癒的故事，沒想到類似的事竟然會發生在自己身上。

（IG@vinceng88）

祖母悉心照顧逾20年 坦言至今仍心存遺憾

他憶述，自己是在典型的雙職家庭長大，童年時主要由祖母照顧，無論是接送上學放學、準備三餐、帶他外出，還是買玩具，都是由她一手包辦。直至他快將大學畢業時，祖母因不慎跌倒，之後行動不便才沒有再下廚。

他回想起自己在青少年時期，曾對祖母態度惡劣，不但嫌她囉嗦，還經常對她發脾氣、說難聽的話。現在不時想起仍會感到內疚。他亦感到遺憾，怪自己不爭氣，未能早一點有能力帶祖母四處遊玩、看看世界。當他有能力時，祖母卻已經行動不便，最後在他27歲那年離世。

伍家謙的祖父在他三、四歲時離世，因此對祖父的印象沒有朝夕相處二十多年的祖母深刻。不過他仍記得祖父曾帶他騎單車、為他買復活蛋，對他也是有求必應。

子女問起已故長輩 女兒一句話安慰爸爸

他分享，日前接子女放學時，兩兄妹在車上談起爺爺嫲嫲（伍家謙的父母），之後兒子突然問：「Daddy，咁你個爺爺嫲嫲呢？」。伍家謙告訴他們，自己的祖父母已離世多年，現在正在天上看著他們。女兒隨即問爸爸會否掛念他們，他亦直言會。

沉默數秒後，女兒突然煞有介事地說了一句：「你爺爺嫲嫲一定係知道你掛住佢哋呀，所以派咗我同哥哥嚟陪你呀，哈哈哈！」兒子亦隨即大笑並開始唱歌。

伍家謙聽到後忍不住流淚，他感慨一直以為是自己引領子女成長，沒想到孩子無心的一句話，卻撫平了自己少年時代的傷痛，讓他感到釋懷。除了感謝子女，他亦提醒大家要把握時間，對自己最親的人好。