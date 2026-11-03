謝天華罕曬全家福11歲仔高到爸爸膊頭十足餅印　曾花60萬人工受孕

現時59歲的謝天華近年將事業重心轉往內地，忙着工作之餘亦不忘陪伴家人。近日他與太太李天恩（Tina）帶同仔仔謝浩飛（天天）與囡囡Mia到成都旅行，相中可見天天長高了不少，外貌亦愈來愈像爸爸！



謝天華一家四口遊成都 11歲仔仔身高已到爸爸肩膀

謝天華一家近日到成都旅遊，除了參觀當地景點，亦帶同子女到熊貓基地親親小動物，期間不少遊客認出謝天華，紛紛上前要求合照。

從相中可見11歲的天天身穿紅色外套，留着一頭鬈髮，身高已到爸爸的肩膀位置，已經長大了不少！父子二人同框時，更能看出他的五官輪廓與爸爸簡直是「餅印」。8歲Mia則紮起馬尾，與家人一起餵兔子，活潑又可愛。一家四口難得一同外遊，留下不少合照。

婚後十年求子路艱辛 花60萬捱針4度接受人工受孕

謝天華與太太Tina於2005年結婚，兩人婚後一直希望有孩子，但遲遲未能如願。後來，他們先後花費約60萬港元，接受4次人工受孕療程。

Tina在療程期間需要多次打針，承受了不少身心壓力。經過多年努力，終於成功懷孕，並在2015年誕下仔仔謝浩飛。相隔3年，Tina再度懷孕，並於2018年誕下囡囡Mia，一家四口幸福美滿。

告別TVB轉戰內地 憑《大灣仔的夜》翻紅

謝天華早年在無綫電視演出多部劇集，其中以《學警狙擊》的「Laughing哥」一角最為人熟悉。他於2013年離開TVB後，成立了個人工作室，逐漸將工作重心轉往內地。近年亦曾於不同綜藝節目亮相，包括《披荊斬棘的哥哥》、《大灣仔的夜》，繼續活躍於幕前，人氣持續高企！