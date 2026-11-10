廖啟智次子睇《我阿爹想旅行》憶雙親未陪父騎馬留憾：時間不等人

已故演員廖啟智（智叔）於2021年因胃癌離世，愛妻陳敏兒亦於今年6月病逝。近日，次子廖文信（John）在社交平台分享看完電影《我阿爹想旅行》的感受。電影令他想起以往照顧患病父母的日子，更想起未能與父親完成的旅行約定。他亦分享去年曾陪母親到蒙古觀星，感慨人生有太多無法預料的事，提醒大家珍惜時間。



電影《我阿爹想旅行》勾起照顧父母回憶

廖文信近日在社交平台上載多張照片，第一張就是電影《我阿爹想旅行》的海報。他表示，自己平日很少哭，但看完這部電影都忍不住落淚。電影中的醫療儀器聲響、在病房過夜、接送返工等情節，都勾起昔日陪伴父母抗病的回憶：「睇完《我阿爹想旅行》，甚少喊嘅我都流咗滴馬尿，成套電影充滿既視感：度血氧部機啲聲、喺病房過夜、揸車送返工⋯⋯好似又再經歷多次咁。」

曾計劃帶父親到蒙古騎馬 未能成行成遺憾

他亦想起一個一直都未能實現的心願。他透露，父親在5年前想去旅行。他中學時曾到蒙古騎馬，當時留下了愉快的回憶，後來讀大學期間，得知父親很喜歡騎馬，便在心中計劃待畢業後儲錢帶父親到蒙古旅行。

可惜他畢業時正值疫情封關，而父親亦於2021年離世，令原本的計劃再也無法實現，他坦言這件事成了他心中的其中一個遺憾。

（IG@john_liuuuu）

不想重蹈覆轍 帶母親赴蒙古觀星

去年，母親陳敏兒提起自己很想看星星。廖文信想起以往曾在蒙古觀星，當時看過很美的銀河。這次他不再因為等待而錯失機會，於是便安排旅程，最終為媽媽圓夢：「為咗避免同一個遺憾twice，今次真係說幹就幹，雖然都有啲波折差啲去唔到，但好彩最後都去得成。一大片銀河喺眼前，都算係圓咗老母嘅心願。」

後來，陳敏兒亦於2026年6月12日於威爾斯親王醫院病逝。廖文信早前亦曾在母親的安息禮上提及這段旅程，形容當晚銀河清晰得連人造衛星都看到，母親當時非常高興，更表示人生已沒有遺憾。

除了陪母親觀星，他亦趁這次旅程騎馬，代父親完成當年想騎馬的心願。他最後亦感嘆：「一年唔夠，佢哋就團聚了。」

（IG@john_liuuuu）

分享最後一次家庭旅行照片 感慨時間不等人

廖文信最後亦分享了2019年一家人最後一次家庭旅行的舊照，當時他們到澳洲旅行，相中廖啟智與陳敏兒在戶外的相框裝置內留下合照。

廖文信表示，自己一向很少會分享內心感受，但這次電影為他帶來很深的感觸。他亦大讚張家輝與鍾雪瑩的演出，尤其是最後張家輝重返病房的一幕，令他印象深刻。先後經歷雙親離世，他在帖文寫下感想：「唚氣都想講句，時間真係唔會等人，及時做應該做嘅嘢唔好拖。有啲嘢真係預計唔到，盡量唔好令自己後悔啦。」