兒童暖包｜近日本港天氣顯著轉冷，不少家長為了抵禦寒流，都及早準備好暖包，讓小朋友上學時可以保暖。不過原來暖包在使用上都有要注意的地方，使用不當，有機會會造成燙傷。以下整理身體3大重點保暖部位、暖包的使用位置，以及使用暖包的5大使用注意事項，家長可以參考。



天冷注意後頸、腹部及腳底保暖

想保暖其實不用將全身都包得密不透風，身體有三個位置需要特別注意保暖，只要防止這些位置與寒風接觸，就能有助減少身體熱量流失。

1. 後頸：頸後有兩個重要穴位，分別是風池穴和風府穴。從中醫角度而言，如果後頸受寒風吹襲，會容易頭痛，因此，外出時可以戴頸巾或着高領衣物，為頸部保暖。

2. 腹部：腹部是多個重要內臟所在的位置，保持腹部溫暖也是在保護脾胃。小朋友常在晚間踢被，容易露出腹部，導致腹部受涼或肚瀉。因此，睡覺時要注意用被蓋好腰部位置，或穿著長身的睡衣，減少腹部外露。

3. 腳底：足底是穴位及反射區集中的位置，天冷時，如果赤腳踏在冰冷的地板上，會容易吸收寒氣。即使在家亦應穿着拖鞋或厚襪保暖。家長亦應注意襪子是否乾爽，避免汗水影響保暖效果。

暖包貼3大部位重點保暖

暖包是冬天必備的禦寒恩物，可以將暖包貼在靠近後頸大椎穴（第七頸椎棘突下方）、腰背的命門穴和腎俞穴，以及肚臍四周的衣服上，加強這些部位的保暖。

（PhotoAC）

使用暖包5大注意事項

據消委會提醒，使用暖包時，亦應注意以下事項，以免受傷：

1. 暖包粉末可灼傷眼部：如即棄暖包粉末入眼，可能會灼傷眼部組織，應立即用清水沖洗。此外，切勿讓幼兒把玩或故意打開即棄暖包，使用期間如發現暖包有破漏情況，宜立即停用。

2. 暖包放鞋燙傷腳底：不宜貪方便將暖包放於鞋內，作為「暖腳包」，否則可能灼傷皮膚。如有必要使用暖包暖腳，應先穿上較厚的襪子，再將暖包放在襪子外面。使用可黏貼的暖包不宜直接貼在皮膚或內衣內，應貼在外衣向內位置。

3. 提防微波加熱式暖包爆裂：過往有用者使用已加熱的啫喱狀暖包期間，因包裝破裂漏出液體導致皮膚嚴重燙傷。部分產品有說明於不同輸出功率的微波爐的加熱時間。如不確定所用微波爐的輸出功率，或無法將火力調低至產品所建議的，宜縮短加熱的時間，或作分段加熱。

每次將暖包放入微波爐加熱前，應觀察包裝是否完好及確定暖包已徹底冷卻。如有任何破損，宜立即更換，以免加熱或使用過程中出現爆裂。如加熱後發現有洩漏情況，應待產品冷卻後才作處理。

4. 煮熱暖包時避免接觸煲底：這類暖包一般在塑料包裝袋內藏透明啫喱狀液體和小塊金屬片或小棒，可以重複使用。煲煮還原暖包前，必須先在煲底鋪上毛巾，或以毛巾包裹暖包，防止暖包包裝袋直接接觸煲底，否則可能會令暖包破損。

如包裝袋有破損，或煮了很久仍無法將晶體還原，便要丟棄。此外，須留意這種暖包不能放入微波爐加熱還原。

5. 小心低溫燙傷：即使暖包的溫度只是較正常體溫稍高一點（例如43℃），長時間（例如8小時或以上）緊貼皮膚的同一位置，也有可能在無痛的情況下引致灼傷。