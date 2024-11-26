冬天再凍孩子也不穿外套保暖？哈佛專家教你講一句　子女即刻聽話

近日低溫下探10幾度，穿保暖才不會感冒！



到孩子真的不會冷？又或是孩子其實不怕冷？（Canva）

你家孩子也常拒絕你幫他穿上保暖外套嗎？我們很常發現一個現象，寒流來襲，大人每一個都包緊緊像一顆「肉粽」，卻有些孩子仍是單薄上衣，當爸媽想幫孩子加件外套，還可能遭到孩子的無情拒絕。到孩子真的不會冷？又或是孩子其實不怕冷？

活動量大，可能真的感受不到「冷」

針對這些疑惑，哈佛的心理學家表示，孩子有時候感受到的氣溫，可能真的和大人不太一樣。就像我們時常看到孩子蹦蹦跳跳，卻鮮少看到大人沒來由的大動作活動。而長時間的活動量，也讓孩子身體保持溫暖，甚至可能滿頭大汗，因此當孩子說他不冷時，可能真的不冷。

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厚重外套妨礙遊戲，多半孩子選擇拒絕

同上述所言，一個活潑愛動的孩子，最阻礙他追趕跑跳碰的，正是那一件又一件厚重的背心、外套。因此對孩子來說，禦不禦寒並不重要，重要的是他可不可以好好活動手腳。

說了這麼多原因，不給孩子穿上外套，仍會有可能感冒（或是在長輩面前無法交代）到底怎樣才能夠讓孩子在冬天乖乖穿上外套呢？「穿外套才不會感冒！」、「快把外套穿上！」，這些話其實都不是孩子當下聽得進去的，反而會讓孩子認為「我現在沒感冒啊！」、「我現在不會冷」而起到更不想要穿外套的反效果。

哈佛專家：用遊戲當誘因，孩子才會接受！

哈佛大學心理學者Tina表示，以上這些爸媽經常說的話，都讓孩子認為外套是為他們增加溫暖的，所以在不覺得冷的當下，他們一定會不假思索的拒絕，等到感覺到冷時，往往已經是流鼻水，準備生病的節奏。

因此建議爸媽不妨從孩子的觀點出發，把說詞改成：

外套能幫助你不讓熱能跑走，這樣你就能玩得更久！

因為外套的作用，本來就是讓身體保持熱能，延緩體力被快速消耗。相信所有孩子聽到這番「延長遊戲」的言論，一定會二話不說乖乖穿上外套，再往遊戲區出發！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：家長大吼大叫卻希望孩子冷靜？到底怎麼教「情緒管理」，專家告訴你】