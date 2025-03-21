春天到該為衣櫃斷捨離！厚重、不保暖「5種冬季衣物」請忍痛捨棄

冬天過去，又到了斷捨離的時刻！除了家裏要好好掃除一番，面對爆炸的衣櫥也是得好好取捨一下，尤其是冬季衣物厚重又佔空間，對此，也曾深受整理困擾長達10年的收納達人，分享自己淘汰冬衣的技巧，她提供「３大訣竅」，給予沒有頭緒該如何下手的人一道指引，新年「斷捨離」就從今開始。



擁有二級認證的日本收納達人「干物主婦/気楽な生活研究家」在專欄中分享整理、清理冬季衣物的撇步。身為整理收納顧問的她為大家介紹5種「應該淘汰」的冬衣。

5種冬季衣物可考慮捨棄：（按圖了解）



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1. 穿了還是會冷的冬衣

即使衣服合身，穿上它們仍然會讓身體感到寒冷，像是深開衩的裙子、寬領口的上衣，冬天的衣服最重要的是禦寒，若穿着卻不保暖，或許就不該繼續留在衣櫃。

達人分享過去經驗，「以前我也會穿短版毛衣，但總感覺肚子和腰部很冷。尤其冬季是流感等疾病容易傳播的季節，如果穿着衣服時感覺寒冷，建議將其換掉淘汰，以預防生病。」

2. 會讓身體刺癢的冬衣

「我決定扔掉的『冬衣』中，這類衣服絕對在名單內！」從前也是囤積過來人的干物主婦表示，那些穿着會引起頸部、身體搔癢或刺痛的衣服也應該丟掉。

「那天，我在穿針織上衣的時候，包括腹部及後腰開始發癢，皮膚也變得紅腫，穿起來很不舒服。」

達人指出，放下對身體「不友善」的衣物，才能讓整體感受更為舒適，「與其勉強穿在身上給自己負擔，不如果斷捨棄。」

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3. 厚重的冬衣

在寒冷的冬天，大多數人通常會穿上多層衣服來保暖，不過，如果衣服本身很厚重，穿上出門不久就會出現肩膀僵硬等身體不適，「有一天，媽媽穿着舊衣服出門，但她嫌衣服太重，所以很累。」這讓她意識到，「無論衣服有多好看，如果它們讓你的身體感到沉重，就會造成壓力，讓你的生活變得不那麼愉快。」因此決定丟掉那些沉重或不方便活動的衣服。

4. 讓你氣色不好的冬衣

達人表示，有些衣服當下購買的時候很喜歡，但事後會發現似乎不太好搭配，甚至即使已化了妝、整理好儀容，穿上那件衣服時依然顯得整體氣色不好、沒精神。

她提醒，這類衣服可能不適合自己建議從衣櫃整理出來，適度進行斷捨離。

5. 嚴重起毛球的舊冬衣

許多衣服穿久了就會開始在各處起毛球，雖說可以靠着工具去除，但若因此穿它的機會明顯降低，或許就是跟這件衣服告別的時刻到了，將其整理出來，不僅能節省衣櫃空間，也省下不少整理舊衣的心力。

《Bella儂儂》也建議，堅持「進一出一」法則，每購入一件新服裝配件或美妝品時，就捨棄一件舊物品以避免囤積，每天也可養成花10至15分鐘整理物品的習慣避免雜物堆積，在每一季準備換季時，則可進行一次小規模的清潔與斷捨離，保持空間暢通。

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衣服太多沒頭緒整理？日本收納女王曝秘訣

著有暢銷書《怦然心動人生整理魔法》的日本收納女王近藤麻理惠，她最有名的整理方法正是建議你將自己的物品分類。這可以讓你全面了解家裏有甚麼，並淘汰不必要的物品。

針對整理衣服，近藤麻理惠建議從「按照物品類別」進行整理，千萬別零散地進行，這會讓你毫無頭緒。按照分類來整理，你可以全面了解自己所擁有的物品，有助於清理多餘的物品。舉例來說，你可以先整理所有的外套，然後再整理裙子等。

當你看到每件物品擁有的數量時，思慮也能更清新，也更容易知道是否要放手淘汰了。

此外，如果衣服太多，想到要整理衣櫃總讓你提不起勁，從大到小的項目逐步進行工作也是一個好主意。透過這樣的方式，你可以更快地看到你衣櫃整理上的變化，並更有動力。

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