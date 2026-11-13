兒童感冒｜轉季孩子咳不停流鼻水？醫生：保暖飲食作息都要注意

天氣轉涼、日夜溫差變大，孩子容易反覆出現流鼻水、咳嗽及腸胃不適，讓家長疲於奔命。台南崇學馬光中醫診所院長黃千瑞提醒，換季照顧幼兒除了注意保暖，也要留意飲食與作息，若出現高燒不退、呼吸急促等症狀，應盡快就醫評估。

黃千瑞表示，從中醫觀點來看，幼兒仍在發育階段，臟腑功能尚未成熟，常以「肺常不足、脾常不足」形容。肺氣不足，遇到天氣變化時，呼吸道可能較容易出現不適；脾胃較弱，則可能在飲食不當或受涼後出現腸胃不適。因此，換季照顧孩子不能只靠多穿衣服，也要從日常生活著手。

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在穿著方面，黃千瑞建議採取洋蔥式穿搭，早晚加穿薄外套，白天較熱時則方便脫下，並留意頭頸、腹部及腳部保暖。孩子睡覺時，也應注意腹部不要著涼。

飲食方面，換季期間可減少冰品、冷飲，選擇溫熱、容易消化的食物，例如山藥、南瓜及白粥。黃千瑞也提到，四神湯可作為日常飲食選擇之一，給幼兒食用時應減少份量、保持口味清淡。

日常照護上，家長可在睡前沿著孩子背脊輕輕捏提數次，也可搓熱手心後輕揉腹部、腳底，作為親子互動的一部分。

此外，白天適度到戶外活動、接觸陽光，並維持充足睡眠，也有助於建立規律生活。

黃千瑞提醒，若孩子出現高燒不退、呼吸急促或喘、精神活力明顯變差，或食慾不佳並出現尿量明顯減少、哭泣時沒有眼淚等疑似脫水情況，應盡快就醫評估。若孩子每逢換季就反覆感冒、咳嗽持續不癒或腸胃不適，也可尋求醫師評估，了解適合的照護方式。

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