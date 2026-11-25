聖誕好去處2026｜聖誕快樂！又到聖誕節，各位計劃好與家人到哪處共度佳節了嗎？現在不少工作坊、餐廳及室內遊樂場等都在進行聖誕優惠，讓大家盡情享受今個聖誕！



聖誕親子好去處【1】Urbanpeace ｜無重力Tufting｜獨家58折起

URBANPEACE是全港第一間首創無重力植絨店，地氈槍從高處吊下，對比傳統手持式植絨會比較輕鬆，初學者也容易掌握，令製作過程更加舒適。場內設有兩個IGable打卡位，讓大家在製作地氈後，拍下最有紀念價值的相片，以另一種方式療癒心靈。

獨家58折

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聖誕親子好去處【2】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。

01獨家低至半價 人均$170起

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聖誕親子好去處【3】西貢珍珠首飾工作坊｜獨家62折起

在這 2.5 小時的工作坊中，導師將帶您深入探索珍珠的奧秘，了解珍珠的形成過程及其與海洋之間的密切關係。這將是一段讓你重新認識珍珠的奇妙旅程，讓你重新認識東方之珠的獨特魅力。

- 價錢 -

一大一小親子套票 ＄680 (原價: $980)(包一件珍珠+首飾) 兩大一小親子套票 HKD 1180 (原價: $1660) (包兩件珍珠+首飾) 星期六／日：早上 10:30 - 下午 1:00

聖誕親子好去處【4】中環PMQ元創方｜【玩AI・玩創意】AI 3D列印攝影體驗班｜獨家85折

這兩堂共4小時的趣味體驗班，讓你親身感受從AI靈感到3D視覺的創作過程，使用AI創作工具和Nomad Sculpt數位雕刻軟體設計出屬於自己的3D模型，再學習使用及贈送操作Bambu Lab 3D列印機把你的設計變成實體模型。課程結束後，你可以得到一個由零開始親手製作的單色3D列印作品。

獨家85折

聖誕親子好去處【5】FoodPLUS 小廚師學整甜點｜獨家低至79折

1500尺全新校舍，配備專業設施廚房，可容納多達60人同時方便下廚。適逢聖誕，更推出聖誕主題小廚師自由配親子班，可製作聖誕小鹿曲奇、聖誕薑餅人、聖誕樹頭蛋糕、聖誕香草烤雞、雪人cupcake、熊仔馬德蓮蛋糕等聖誕主題美食，適合親子體驗煮食的樂趣。

【低至79折】小廚師自由配親子班 $432/1堂 (原價HK$480) | $800/2堂 (原價HK$960) | $1,200/3堂 (原價HK$1,440) | $1,520/4堂 (原價HK$1,920)

時數：1.5 - 2小時

時間：10AM / 1PM / 2PM / 4PM

*5歲或以上可選擇獨立上課

【88折】小廚師全日制 優惠價：$1,400 (原價HK$1,600)

時間：9:30AM - 4:30PM

開班日期：7月1、6、10、31日；8月7、14日

聖誕親子好去處【6】Sooper Yoo 港島西運動主題室內遊樂場｜低至85折

位於堅尼地城西寶城的Sooper Yoo是港島區人氣第一的運動主題室內娛樂場，場地佔地萬丈，將「頂尖科技」與「極限體能」完美結合，設計出了讓人熱血沸騰的互動遊戲。場內有六大園區，可以在挑戰中激發了孩子們的肢體高速與創意想像。

Sooper Yoo 平日120分鐘1大1小門票 01空間特別優惠價: HK$240/1組 (原價HK$250)

Sooper Yoo 週末120分鐘1大1小門票 01空間特別優惠價: HK$310/1組 (原價HK$320)

【85折優惠】Sooper Yoo 平日120分鐘2大2小門票 + 小童防滑襪2對

01空間特別優惠價: HK$425 (原價HK$500) | 人均$107

- 此方案門票已包兩位4至12歲小朋友及兩位18歲或以上的陪同成人

- 入場小童送防滑襪共2對，成人進入場地必須穿著襪子

【85折優惠】Sooper Yoo 週末120分鐘2大2小門票+ 小童防滑襪2對

01空間特別優惠價: HK$544 (原價HK$640) | 人均$136

- 此方案門票已包兩位4至12歲小朋友及兩位18歲或以上的陪同成人

- 入場小童送防滑襪共2對，成人進入場地必須穿著襪子"

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聖誕親子好去處【7】Ganarova 香港首個AI太空冒險主題遊樂場｜限時85折

位於AEON荔枝角店一樓的Ganarova，以太空冒險為核心主題，設有六大特色遊戲區，同時搭配12隻獨家設計的太空戰士形象。小朋友可化身太空探險家，在遊戲中累積能力值、解鎖裝備，完成各項挑戰任務，實現「樂趣中成長」的體驗目標。

限時85折 人均最平$67任玩6大區 | 送Ganawawa會員卡+ 30個遊戲幣

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聖誕親子好去處【8】Wonder Valley谷仔樂園親子室內遊樂場| 獨家低至51折

位於銅鑼灣皇家堡及長沙灣廣場的奇幻谷谷仔樂園佔地接近1萬英尺，以夢幻奪彩打造出多個主題區。有沙池、波波池﹑仲有不同的攀爬行區域，仲有啟發思維的廚房家家酒與積木區，讓不同年齡層的小朋友玩到樂而忘返。

低至51折

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聖誕親子好去處【9】KINGDOM王國樂園 屯門九千呎室內親子遊樂場｜低至半價換購

屯門室內遊樂場KINGDOM王國樂園全新裝修佔地近九千尺，是專為幼兒和小童打造的王國樂園。設有23個歡樂區，可以享受精彩的各種項目，專業水平的遊樂和身臨其境的角色設施，親身體驗並進行運動和遊戲帶來的樂趣。

星期一至四入場

門票2小時 (一家長+一小童入場) 加送警局射擊遊戲 01空間特別優惠價: HK$210 (原價HK$230)

額外成人入場門票2小時（只限已購買套票另加購額外成人）｜ 01空間特別優惠價: HK$50

額外半小時入場門票（只限已購買1大1小套票另加半小時） 01空間特別優惠價: HK$70 (原價HK$80)

星期五, 六日, 公眾假期及特別日子入場

入場門票2小時 (一家長+一小童入場) 加送警局射擊遊戲 01空間特別優惠價: HK$260 (原價HK$280)

額外成人入場門票2小時（只限已購買套票另加購額外成人） 01空間特別優惠價: HK$100

額外半小時入場門票（只限已購買1大1小套票另加半小時） 01空間特別優惠價: HK$80 (原價HK$90)