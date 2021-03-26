荷花BB展2021｜4孩爸爸教路攞免費贈品攻略　推介必買十大平貨

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-26 17:58

爸爸媽媽掃貨血拼機會又來，由即日起至28日於香港會議展覽中心Hall3舉行荷花「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」，全場超過300個攤位，齊備奶粉、尿片、嬰幼兒消耗品等，產品優惠低至三折，現場有不少精明爸媽拖篋到場掃貨。 攝影：許珞珩

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為了令一眾爸媽與安全環境下購物，今年場內增設一系列嚴密的防疫措施，其中一項是所有參展商需安排其當值職員預先進行「2019冠狀病毒的聚合酶連鎖反應核酸檢測」，並提交檢測報告。

今次展覽有過300個攤位，包括BB食品、孕婦產前產後及幼兒產品等，更備有送貨服務，讓到場人士可以輕鬆購物。場內齊備大量著數禮品，當中大會每日派發「限量孕婦福袋」及「博覽入場獎賞」，同時更有「消費大獎賞」，全場消費滿$1,000或以上，可換領禮品，當中亦有不少參展商加送富贈品。

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4孩爸爸教路取免費贈品攻略

樂哥哥與太太Kosaki今早10時已到達會展等候入場，樂哥哥表示是第三次參加BB展，家中有4個孩子，對於行BB展心得，他認為首先要清楚自己的目標是什麼，他說：「第一次來的時候，我集中買東西，因為不知道原來有很多贈品，所以目標要清晰，你是想免費獲得禮物，還是買平嘢，如果想拎贈品，就要一早10點開門之前到達等候入場，入場前購買大會印刷的小冊子，因為入面有齊攤位與禮物換領劵。」

他續說：「一開門首先要去自己心儀的攤位取禮物。當然要帶家中最深容量的行李喼，因為BB展的禮物包裝一般較大。最大攻略是要排列心中最想要贈品，是食物、消毒防疫、玩具、消耗用品好似紙巾尿片.....排咗先後次序。如果拿了自己不想要的禮物，我建議要送出去比有需要嘅朋友，唔好浪費。」

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媽媽一湊二到場主力掃奶粉

育有一子一女的沈小姐，今日一湊二到場，她表示已來過BB展10次以上，她大仔八歲，細女1歲，單是誕下女兒後已第3次參加BB展，預計今日消費5千元，主要買奶粉為主。

對於購物心得，她說：「來BB展的時候，一定要知道自己最想要什麼，然後先拿贈品或者用優惠買。價格方面，場內不同供應商會有不同的優惠及禮品，除了與街價作比較，也要在場內多行幾個攤位格價。最重要當然是購買購物優惠劵，早幾年是手寫資料入媽媽會，所以可以預先印定姓名地址電話等個人資料，但近來就變成用電話登記，所以電話要充滿電。」

育有18個月大及初生嬰兒的李先生與朋友林先生及懷孕5個月的林太結伴前來，由於他們是荷花會員，一早收到BB展場內消費優惠，並預先在網上購買購物優惠券，所以十點準時入場3個鐘後，只花了$20元就收穫豐富，李先生說：「第一轉先拿禮物，第二轉再睇有咩抵買，一本優惠劵書仔$20，加埋入場費，我們只買了一包$20糖果，其他都是入會禮物。」

2021「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」

日期：2021年3月26至28日 (星期五至日)

時間：上午10時至晚上8時 (3月26至27日)；上午10時至晚上7時 (3月28日)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 3B-C

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