吳若希曬細仔正面照同老公餅印一樣　張繼聰仔女似足爸爸童年時

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娛樂圈有不少星二代，長得和爸爸媽媽非常相似，猶如迷你版的爸爸媽媽。今次盤點娛樂圈6個與父母像餅印的星二代。

吳若希老公與細仔 Kylian超似樣

早前吳若希貼出細仔何少弘（Kylian）的正面照，只見Kylian眼仔碌碌，一雙單眼皮的眼睛和爸爸何兆鴻非常相似！連吳若希也經常表示Kylian長得像迷你版老公，甚至稱呼Kylian為「細何生」。

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張繼聰童年照與囡囡張靖餅印

謝安琪囡囡張靖（Kaka ball）是非常受歡迎的星二代之一，萬千寵愛在一身的Kaka Ball 轉眼間已經4歲，日前謝安琪在kaka ball 的個人ig貼出生日照，只見正面樣貌和哥哥張瞻及爸爸張繼聰非常似樣，3人猶如餅印一樣。

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陳茵媺童年照與細女Camilla餅印

陳茵媺早前就分享過自己小時候的照片，被發現與囡囡Camilla長得一模一樣，簡直是餅印！其實陳茵媺經常分享和囡囡Camilla的合照，只見眉眼間非常相似，囡囡就像年輕版的陳茵媺！

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呂方囡囡Emma雙眼似足爸爸

呂方與有「網絡買餸天后」之稱，擁有半億身家的太太伍惠寶（Rainbow）誕下囡囡Emma，早前Rainbow貼出多張家庭照，只見Emma面仔圓圓，非常可愛，其中雙眼似足爸爸，鼻仔就似媽媽。

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胡杏兒細仔Ryan超似樣

胡杏兒今日貼出一張自己和細仔Ryan的對比照，二人同樣露齒笑望向鏡頭，杏兒更問網民「像嗎？」，陳敏之、鍾嘉欣、苟芸慧、楊茜堯（前名：楊怡）、黃智雯等人都留言表示非常似，有網民更分析「哥哥似爸爸，弟弟似媽媽」。

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Coffee老公與囝囝翟伯伯餅印父子

Coffee 林芊妤早前貼出自己的童年照，有網民表示很像囝囝伯伯。不過另一張Coffee 和老公的合照中，網民發現伯伯和爸爸樣子才是真正的相似，猶如餅印一樣！

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