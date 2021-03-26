家居裝修│真實個案示範　滑梯碌架床、創意收納　6招打造兒童房

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-26 07:00

不少父母在裝修時，也會孩子的房間特意加入饒富童趣的元素。以下為大家分享真實個案，只需利用簡單6招，從碌架床、收納、裝飾著手，即可為孩子打造別具特色的兒童房！

按圖即睇6招打造特色兒童房

父母為孩子打造兒童房時，總有不少有趣念頭。但當孩子年紀漸長，可能不再喜愛這些室內元素，風格又會顯得過時。好師傅裝修平台為大家分享真實個案，家長只需從6個方向入手，便可輕易打造長青實用的兒童房！

1.碌架床

若兩名孩子共用房間，多會安置碌架床，但其實碌架床的設計也可為房間增添趣味。當下層造得比上層闊，便可減少下層的壓迫感；旁邊加條滑梯，睡房即可變身遊樂場。此外，若把碌架床造成L形，可增加儲物空間；上下層以一條樓梯連接，便更為好玩！

2.地台床/高架床

若不是安裝碌架床，不少人也喜歡安裝地台床，或把睡床加高，以增加收納空間。除了與書桌合拼的高架床，也可以因應需要，把床以不同的方法，增高至不同高度，迎合需要。

3.牆貼

要布置孩子房間，也不妨從細節入手。貼上可愛的圖案牆貼，可點綴房間，而且可隨喜好方便替換。

可愛的圖案牆貼可點綴房間，而且可隨喜好方便替換。（好師傅裝修平台提供）

4.黑板漆

有趣的黑板漆深受大人與孩子歡迎，且不會過時。只需配合粉筆，黑板漆便可化身畫板。部分黑板漆帶有磁性，可讓孩子貼上特色磁石、便利貼等，更具玩味。部分櫃子的飾面也有類似材質可供選擇，惟飾面的價格比油漆昂貴，大家可按需要選擇。

5.燈飾

添上可愛的燈飾，即可為孩子的房間增添亮點，打造特色主題也無難度。

添上可愛的燈飾，即可為孩子的房間增添亮點。（好師傅裝修平台提供）

6.創意收納

孩子房間有大量圖書及玩具，利用創意收納工具，便可令房間整齊又有趣。例如簡單的磁條可把孩子的玩具車整齊排列；在牆壁上安裝窄身層架，可把圖書展示出來，同時鼓勵孩子閱讀。

相關文章：家居裝修｜媽媽淘寶自砌三件傢俬唔使一萬 為女兒設計窩心小天地

組合床連梳化及風扇燈

+ 13 + 13 + 13