抽濕｜8個秘技除濕乾衣更有效　留意靠牆放或縮短抽濕機壽命…

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又到令人頭痛的回南天，潮濕天氣導致衣物難乾之餘，房間又不時有異味，甚至加劇家人敏感問題！

不少家庭都會添置抽濕機，幫助乾衣去異味，卻忽略了使用和保養方法，小則降低除濕效率，嚴重則滋生細菌，影響家人健康。

天氣潮濕，衣物往往很難乾透。（VCG）

必睇抽濕機使用貼士　

市面上有形形色色的抽濕機，卻並非水箱愈大、抽濕量愈高、功能愈花巧就愈好，想做個精明消費者，當然要考慮自己的家居環境和抽濕機用途，假如你只需在明亮多窗的小房間使用，在回南天時抽抽濕，令身體感覺神清氣爽一點，一部迷你抽濕機足以應付你的所需。

另外想抽濕機更襟用，兼且發揮最大效用，便要看看以下貼士啦！

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編輯推介：迷你抽濕機蝸居最啱　靜音乾衣對付回南天

香港天氣潮濕難耐，春夏容易有牆壁發霉、衣物難乾的問題，可惜有些家庭居住空間有限，未必能放置大型抽濕機，今次編輯推介的44 LifeStyle桌上迷你抽濕機便非常適合蝸居，別看它體積雖小，其實也有800mL水箱和每日300mL抽濕量，有助乾衣防霉，淨化室內空氣；另外這部迷你抽濕機運作接近靜音，放入嬰兒房也是不錯的選擇！

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按圖了解7種天然驅蟲方法：

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/13）

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