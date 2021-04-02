復活節防曬｜SPF、PA係乜嘢？皮膚科醫生：小朋友搽呢個度數已夠

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-02 09:53

雖然只是4月，但夏天的太陽已經來到了！一連幾天假期，沒理由只和小朋友呆在家裡吧？但外出時，是不是一定要抹滿防曬產品呢？產品包裝上的SPF、PA+的數據又代表甚麼呢？來聽聽皮膚科專科醫生盧景勳的建議吧！

按圖了解盧景勳醫生講解防曬小知識：

雖然美白很多大人終身的「事業」，但適量的陽光對小朋友的成長很有好處。盧醫生表示，皮膚在陽光下曝曬20分鐘，才會開始出現曬傷的情況，所以短時間外出並不需要刻意為小朋友塗上防曬產品，「而且陽光讓皮膚製造維他命D，有助成長」。

而產品瓶上的標示數據令人眼花撩亂，其實SPF就是可阻擋UVB的數值，而PA+的「+」號多寡就是阻隔UVA的數值。盧醫生認為SPF30已經能阻擋97%紫外線，家長不用「高追」SPF數值；而PA的「+」號愈多也代表能阻擋的UVA愈多，不過暫時沒有參考數值。而且，數值愈高的產品，質地也會愈是濃稠，更容易堵塞毛孔，產生其他皮膚問題。

6個月以下嬰兒不適宜塗抹防曬產品

小朋友喜歡戶外活動、跑跑跳跳，但醫生建議長時間的戶外活動，例如游泳、行山等，才應塗上防曬產品。而美國食品藥物管理局（FDA）公佈的指引，防曬產品不宜使用在未滿6個月以下的幼兒身上，愈早使用只會增加形成敏感性皮膚的機會。

另外，盧醫生提醒，防曬產品塗在皮膚上也不是一勞永逸，其實在2、3小時後，功效已經減退。因此，他建議每次要塗上足夠的份量之外，更要每2小時補上新一層防曬產品，才真正有效。

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