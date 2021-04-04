復活節好去處｜一文睇清單車公園位置　邊啲啱新手邊啲有單車租

復活節假期當然要把握機會和小朋友去戶外玩耍，而自2月4日起，康文署已宣布單車公園將重新對外開放使用，是一個不錯的免費親子好去處。不過疫情始終尚未完結，根據條例，只要該人正於非室內地方進行體能活動（包括運動）可豁免戴口罩，但不要忘記保持合適的社交距離進行運動。