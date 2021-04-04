復活節好去處｜一文睇清單車公園位置　邊啲啱新手邊啲有單車租

撰文：李紫銘
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復活節假期當然要把握機會和小朋友去戶外玩耍，而自2月4日起，康文署已宣布單車公園將重新對外開放使用，是一個不錯的免費親子好去處。不過疫情始終尚未完結，根據條例，只要該人正於非室內地方進行體能活動（包括運動）可豁免戴口罩，但不要忘記保持合適的社交距離進行運動。
按圖即睇全港單車公園位置：
康文署轄下有20個單車公園目前開放中，部分於公園內有租賃單車務務，如果心儀的單車公園不設租賃服務亦不要慌張，皆因大多數單車公園附近也會有小店營運。
推介新手必到5大單車公園
1.九龍城賈炳達道公園（難易度：★★★☆☆）
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租賃價錢：
- 單車：$80/2 小時 或 $130/全日
- 有篷三輪車：$120/小時
- 安全帽：$10
- 電子打風：$30
2.小西灣道花園（難易度：★☆☆☆☆）
8.屯門湖山遊樂場（難易度：★☆☆☆☆）
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4.將軍澳單車公園（難易度：★★☆☆☆）
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5.青衣東北公園（難易度：★★☆☆☆）
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按圖即睇35個重開公眾游泳池（不包括嬉水池）：
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