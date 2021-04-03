復活節好去處｜一文睇清重開泳池名單　滿額會派籌嬉水池不開放

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-03 12:30

近日新冠肺炎疫情和緩，不少公共設施重開，康文署轄下的15個海灘及三十五個公眾游泳池將在4月2日重新開放，並設有救生員服務，適合一家大細前往消暑。不過，泳池方面，入場人數不超過可容納人數的30%，因此不想白行一趟，最好盡早到場排隊等候。

按圖即睇35個重開公眾游泳池（不包括嬉水池）：

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由四月二日（星期五）起，三十五個公眾游泳池將重新開放，入場人數不超過可容納人數的30%，重新開放的游泳池，開放時間由每日上午六時三十分至晚上十時，當中分三節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。而重開的公眾游泳池當中，有６個是場內有嬉水池及滑水梯的，惟記者查詢後，相關職員告知只會開放場內訓練池，嬉水池及滑水梯設施並不會開放。

６個重開公眾遊泳池場內有嬉水池及滑水梯

泳池重開滿額會派籌

泳池的入場人數不超過可容納人數的30%，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號，並提示等候人士留意輪候提示牌所顯示的號碼，等候入場。市民身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限。

按圖即睇到訪泳池注意事項：

帶小朋友去玩，除了玩得開心，最重要是玩得安心。因此，防疫之心不可無。除了戴上口罩之外，兒科醫生亦曾提及更衣室是「播毒」的高危地點，家長也要小心提防，才能無憂玩樂，平安回家！

按圖即睇更多注意事項：

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按圖看4月2日重開泳灘名單：