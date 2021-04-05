寶寶生殖器每年在縮水原兇是甚麼？　選購這4種家庭用品要小心

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-04-05 12:00

環境污染日益嚴重，已造成的破壞與生態浩劫已經不可逆。而隨着散佈在環境中的污染物質不斷增加，透過進食進入媽媽身體裏，再經由母乳的傳遞，對孩子的影響，可想而知。

塑化劑對小朋友有甚麼壞處？（按圖了解）：

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生殖器尺寸縮水、精子數量減少、男寶寶「雌性化」

根據外媒《LADbible》報道，美國知名環境保育、流行病學、生殖健康領域學者最近在自己的著書中指出，日常用品中的化學物質會使男性陰莖尺寸變小，且還會有勃起障礙，精子的數量也會減少，且她在2017年就警告，歐美國家男性精子數量正以驚人數度急遽下降。

父母暴露在塑化劑中，對孩子傷害巨大

日常生活中常見的塑膠製品中，存在着名為鄰苯二甲酸酯的化學物質，是使用最廣泛、品種最多、產量最大的塑化劑，透過母乳傳遞至子宮內的胎兒，嚴重影響激素與內分泌的產生，這些潛在性的影響造成胎兒智商降低、睪固酮數量降低、陰莖縮小、早產等。且若男寶寶在媽媽懷孕前3個月接觸4種鄰苯二甲酸酯，可能會使得男寶寶的肛門與生殖器官間的距離縮短。

另外，報導還指出，義大利的科學家發現，如果父母暴露在存有碳氟化合物的環境，該物質會在女性懷胎時影響子宮、干擾子宮內男嬰分泌雄性荷爾蒙，導致胎兒陰莖明顯變短、變細，且不僅胎兒會受到影響，就連處於青春期的青少年也會深受其害。根據統計，在碳氟化合物含量高的環境中成長的男性，其身高比一般男性還矮12.5%、瘦6.3%。

塑化劑容易產生氣喘、過敏性疾病，造成免疫系統受損、甲狀腺腫瘤、過動等

爸媽也許以為雌性化與性早熟不是大問題，長大就沒事，但並非如此。性早熟的女童通常長不高，長大後罹患乳癌、子宮肌瘤、肥胖及心血管疾病的風險也較高；而化劑對睪丸有生殖毒性，因此男童成長後，易造成精子稀少、活動力弱等不孕症狀，日後罹患睪丸癌、攝護腺癌的機率也增加。挑選生活物品時，須注意來源，避免長期接觸影響孩子發展！

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家中常有塑膠地墊、巧拼、玩具，其中可能含有大量化學物質，孩子的免疫系統尚未發育完全，如果接觸到含有化學物質的物品，將可能無法產生良好的對抗反應；如粉塵進入後，將可能引發呼吸道或其他部位的過敏性症狀，嚴重危害健康。

1.塑膠地墊

選購符合國家標準的地墊，不購買來路不明的用品。

2.寢具

需選購合乎符合國家標準織物認證的寢具，減少接觸不明物質的機會。

3.用餐器皿

以美耐皿為主的餐具，標榜耐酸、耐鹼且不易破裂。避免微波爐或蒸煮使用，否則可能會溶出三聚氰胺等有害物質。

4.香氛用品或清潔劑

坊間許多香氛用品、清潔劑、洗滌劑等，內含香料或定香劑，都可能有低分子量的塑化劑，很容易飄浮在空氣中。建議挑選香味淡一點的用品，如能選購無香料的更好。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：男寶寶生殖器「每年縮水」！美研究：塑化劑後果不容小覷！4種居家物品須留意】