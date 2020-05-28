【兒童健康】夏日炎炎大汗淋漓有異味　小朋友係汗臭定臭狐？

隨著溫室效應加劇，加上夏天人人都開著冷氣，即使走在街道，不做任何劇烈運動，都很容易大汗淋漓！如果家長偶爾發現小朋友在出汗後，身體發出陣陣異味，到底是汗臭還是臭狐？不及早解決只會影響小朋友社交生活及自尊受挫，作為家長可以怎麼辦？

孩子於夏天進行戶外活動，不消一會便全身濕透。

氣味來自細菌發酵

無論是汗臭還是臭狐，味道都是來自汗水成分被細菌分解，從而產生出氣味。皮膚及性病科專科陳厚毅醫生表示，我們的汗腺分為大小汗腺，而腋下位置的大汗腺分泌出的蛋白質較厚，經細菌分解後便會產生出阿摩尼亞，從而變成臭狐。而汗臭則相反，是經由小汗腺排出的無味汗水遭細菌分解所產生，相對來說味道遠不及臭狐。

臭狐三大治療方法

家長發現小朋友出汗後有異味，先不用太緊張是臭狐，陳醫生指出，年幼的小朋友多數是汗臭居多，而臭狐則多數出現在青少年、大汗人士及長者身上。而當發現是臭狐後，亦有三種主要途徑可以大大減少腋下排汗量，從而改善臭狐情況：

1.注射Boxtox

陳醫生指注射Boxtox是目前最有效的做法，透過阻斷排汗神經末梢的訊息從而減少汗水排放量，一般六至九個月需要注射一次；一般建議18歲或以上可以注射，但Boxtox只是一種藥物，有需要的話年齡小一些也可以注射。

2.切除交感神經

切除腋下位置的交感神經從而減少排放量，但要注意手術後會出現代償性出汗後果（即身體其他地方出汗量更多），同時陳醫生指由於是外科手術，存有風險，因此並非人人能接受；手術並沒有歲數限制，但一般最小都是十幾歲的青少年。

3.微波能量治療

是近來比較流行的治療方法，賣點是非入侵性治療以及術後可即日恢復日常生活，效果亦屬永久性，原理是以微波能量「叮」走汗腺，術後腋下汗排放量可減少70至80%，解決異味問題；一般來說同樣是建議18歲或以上，最細年齡也不會去到7,8就歲做到，最少要青少年階段，還要視乎身形，太瘦的人士都會有困難。

長期處於異味環境 需身邊人提醒

陳醫生最後補充，很多時患者不會察覺自身有問題，很大原因是和自身要求和環境有關。有人可能覺得有出汗有味道是正常，認為自己不是「體臭」；另一個原因則是自己長期處於散發異味狀況，自己難以察覺，所以身邊的家長、朋友應主動提醒他們，正視問題。

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