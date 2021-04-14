女孩髮量驚人如Monchhichi化身　標誌性爆炸髮型3歲時變得怎樣？

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-04-14 12:29

在日本被膩稱為「炸毛寶寶」的Chanco，當初因為剛出生時的髮量比其他寶寶濃密許多，Chanco的媽媽將Chanco的驚人髮量照上傳後，甚至有網友誤以為是戴了假髮，宛如真人版Monchhichi的萌照，不只讓當時年僅1歲的Chanco成為日本PANTENE最年輕的美髮大使，IG粉絲也一夕暴漲高達38萬！

Chanco還是嬰幼兒時，簡直就是真人版的Monchhichi：（按圖閱讀）

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史上最年輕美髮大使！日本「炸毛寶寶」狂吸38萬粉絲

嬰兒時期的Chanco，髮量已明顯比一般的寶寶多，且每根髮絲都十分粗壯、特別蓬鬆，散開後就像燙了「爆炸頭」一樣，尤其是Chanco躺在床上的照片，散開的頭髮跟小小的身驅一比，頭部顯得特別巨大，令人忍不住看著照片露出姨母笑！

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超萌「爆炸頭」曝光，網友暱稱「真人版Monchhichi」

Chanco的媽媽在Chanco4個月大時，就發現Chanco的髮量異常多，狂野的爆炸頭，與小小的身軀和臉蛋，完全不符比例！加上Chanco天然呆的表情，更被網友們發現酷似卡通Monchhichi，因此Chanco在日本也被網友暱稱為「真人版Monchhichi」！可愛的形象融化了粉絲，也讓大家始終關注著Chanco的成長！

Chanco現已有3歲大，那標誌性的厚髮也在不斷成長呢！（按圖閱讀）

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姨母心秒融化！「炸毛寶寶」Chanco暴風成長

一年前，Chanco的髮型仍非常炸毛，當時網友更表示，好不容易留到中長髮的Chanco，正處於最尷尬的過渡期！

如今，已經3歲的Chanco，暴風成長成為少女感爆棚的小美女，也擺脫了嬰兒時期的狂野亂髮，成功將黑髮留長！即使髮量依舊濃密，不過Chanco的長髮看起來很滑順，狂野感消失的無影無蹤，變得優雅又可愛，真是女大十八變～

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