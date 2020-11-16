小孩不愛飲奶會缺鈣？營養師建議多食一種含豐富鈣質食物

在成長期間，兒童需要鈣質來幫助發育，鞏固骨骼健康，但未必所有小孩都愛喝牛奶，01親子找來認可營養師吳耀芬（Kathy）發掘便宜又含豐富營養的食材，而當中白飯魚仔便是今日的主角，含豐富鈣質，適合給不愛喝奶的小孩補鈣。

Kathy指白飯魚仔的鈣質主要來自它的骨，因其質地軟，可咀嚼並嚥下，不用吐骨，從中吸收豐富鈣質。記者小時候也喜歡吃白飯魚仔，蒸透後加點醬油便可以拌飯。而Kathy也愛煮白飯魚仔給兩位女兒吃，她指女兒很喜歡細心地觀看白飯魚仔，又會興奮地說：「白雪雪，細細條！」。除了蒸或灼，煎亦是不錯是的煮法，因煎香後口感香脆，小朋友特別喜歡。但Kathy提醒家長要對小孩強調並非所有魚骨都可吞食，要小心食用。

白飯魚仔營養價值及好處

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促進骨骼成長、減低早產機會

除奶類食品外，白飯魚仔亦是優質的鈣質來源之一。Kathy指100克白飯魚仔含有250毫克鈣，相約於大半杯高鈣脫脂奶。對於孕婦，吸收足夠鈣質可以減低早產機會，同時亦可促進嬰兒骨質和牙齒的健康；對於兒童及青少年，成長期間攝取足夠的鈣質有助鞏固骨骼，減低日後出現骨折的機會。

補鈣亦要補維他命D

Kathy指出高溫或長時間烹飪會破壞食物的蛋白質分子結構，影響營養素吸收，但因礦物質相對較穩定，故對礦物質的影響不太大。但亦建議烹調時避免用油炸方法，以免吸收過多油份。除了蒸灼焗，用易潔鑊略煎或炒炆，她建議可簡單地加入蔥蒜來煎香白飯魚仔，既健康又美味香口，大人小朋友都會喜歡。

她又指出維他命D可以幫助有效地吸收鈣質，因此吃白飯魚仔的同時不妨吃含豐富維他命D的食物，包括蛋黃、加強維他命D的牛奶及早餐穀物等，又或多曬太陽，都可以幫助皮膚製造維他命D。

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