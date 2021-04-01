日本急凍蛋糕大熱　家長應該點揀好？營養師：唔好畀小朋友咁食⋯

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-01 21:30

近來日本超市有售的急凍甜點，例如卷蛋、千層蛋糕、苞芙等深受孩子喜愛。記者收集了各式甜點的營養資料，有營養師表示，這些甜點隱藏高糖及高脂危機，部分甚至含有酒精，絕非健康食物，提醒家長不能以糕點作孩子的正餐，選購時亦要多注意營養標籤。 攝影：余嘉文

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流心、有餡更邪惡

記者在日本超市收集了26款日式急凍蛋糕，包括卷蛋、千層蛋糕、苞芙、朱古力撻、巴斯克芝士蛋糕等的營養資料。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，樣本中的主要成分包括小麥（麵粉）、雞蛋、糖、油（菜油、植物油或牛油），以及澎漲劑、乳化劑、色素、防腐劑等食物添加劑。

她表示，樣本中的熱量全超過200卡路里（每100克），高熱量之餘，「一係高糖，一係高脂，一係兩樣都高」，部分樣本的添加劑更是「水蛇春咁長」。李杏榆更指，部分款式添加了酒精成分。「（包裝上）用嘅字眼會係『wine』、『liquor』，雖然可能喺煮嘅過程酒精會揮發咗，但小朋友係唔適合食任何添加咗酒精成分嘅食物。」她補充，若該甜點有朱古力餡、芝士餡、添加了新鮮忌廉，或有流心效果，熱量會更高，可達300至400卡路里（每100克）。

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或影響正餐胃口 每次最多吃半件

李杏榆指，急凍甜點絕非有營養、健康的食物。「雖然佢哋講到用咗雞蛋、『fresh cheese』、『fresh milk』，但背後加咗好多糖分、脂肪」，提醒家長只可當作孩子的開心食物或派對小食，不能當成是正餐。「唔好帶個千層蛋糕返學，就當係小息零食。」

「如果依賴佢當係一個正餐，就會攝取唔到正餐有嘅蛋白質、碳水化合物、纖維。小朋友食到好飽好滯，亦影響食正餐嘅胃口。正餐攝取量不足，會影響小朋友整個發展與成長。」

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比較熱量 注意可可、酒精成分

李杏榆建議，家長選購時，可先比較熱量（卡路里值）。以每100克計算，200多卡路里是可接受範圍，每次最多讓孩子吃半件（即約100多卡路里）。「300以上卡路里嘅話，就唔係好可取。」

假設兩款甜點的熱量同是200多卡路里，家長可再比較原材料及營養成分。她建議可留意是否含有飽和脂肪或反式脂肪。如是以酥皮製作的甜點，經烘焙後容易產生反式脂肪。其次是留意是否含酒精成分及可可成分。「3歲以下小朋友都唔建議俾佢食含朱古力或可可成分嘅食物，因為咖啡因會令小朋友有活躍情況，或影響晚上睡眠質素。」

另一方面，家長亦要留意糕點的添加劑含量及儲存期限。「睇下會唔會加咗好多你唔識睇嘅添加劑，愈少添加成分就愈好。同埋可以睇銷售期。一般糕點可以儲存一至兩星期，但如果係半年或以上，仲要擺室溫，可想而知係有好多防腐成分。」

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（受訪者提供）

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