為自閉兒創立朱古力社企　聘請SEN孩子　爸爸：我哋嘅仔係有能力

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-12 07:00

「呢個係好有啟發性嘅社會議題。」養兒一百歲，長憂九十九，對育有SEN（特殊教育需要）孩子的家長來說，隨著子女的年紀漸長，對他們前景的憂慮便愈大。「香港SEN家長多數都係苦、愁，唔知有咩解決方法，憂到抑鬱症。」 來自台灣的爸爸盧禮宇（Louie）育有一名自閉症兒子，十年前開始著手建立一門生意，好讓兒子成年後自給自足。經歷數次創業，他於沙田石門開設了一間手工朱古力店，並聘請SEN孩子，負責店裡的不同崗位，冀可惠及更多SEN家庭。「等多啲人知道，我哋嘅仔係有能力自立！」 攝影：龔嘉盛

自閉兒畢業 普遍獲聘9個月便遭解僱

盧禮宇來自台灣，太太是香港人，居港超過二十年，說得一口流利廣東話。他憶述，兒子1歲時與人沒有眼神接觸。「睇咗好多醫生，有腦疾病，1至2歲開始做早期治療。」兩夫婦察覺到，孩子的身體發展比平常人遲緩、興趣狹窄。「鍾意規律嘅嘢，剩係鍾意車。」直至兒子約3歲，終清楚整個身體狀況。「自閉、弱能、四肢不平衡，生活不能自理。」自那刻起，夫婦便寸步不離，在孩子身邊照顧他的日常起居。

他自言出身台灣的鄉下地方，一個家族生活在同一條村，有著「百家飯」的習俗概念。「如果一個仔係abnormal，一條村嘅人都會當佢係自己仔。佢冇嘢食，其他人會畀嘢佢食；怕佢凍，會畀衫佢著，因為拉埋多多少少都會有親戚關係。但喺香港，父母去世後，子女可以交託畀邊個？資產多寡不同嘅家庭，可以有咩選擇？好少人去思考呢個問題。」

盧禮宇認為，另一值得大眾關注的社會問題，是當局投放在SEN孩子的資源，往往只集中於在學階段。孩子畢業後面對的就業問題，才是更大的挑戰。「畢業之後，政府提供3至6個月訓練，勞工處再轉介去返工。通常返到第9個月，僱主嘅資助停咗之後，就會炒佢。十幾廿年嚟，間間都係咁！」諸如此類的問題，一直困擾SEN家長。「大家『乸』埋塊面，唔知有咩解決方法。」

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從可可豆開始 因能力分工

十年前，當時兒子10歲，盧禮宇退休，開始思考孩子的前途問題。「我喺台灣有土地，所以不愁生活。但個仔嘅20歲、40歲會係點呢？以佢嘅工作能力，冇咩人會請，就研究去整一檔啱佢能力嘅生意。」他親到意大利學習手工雪糕，又曾經營手工零食、精品咖啡店。「雪糕有季節性，精品咖啡又競爭太大。」直至3年前，他在台灣接觸到精品朱古力，便萌起開設朱古力店的念頭。

精品朱古力的材料不超過兩種，店子Hello Cocoa主打的，是加入特色香氣的黑朱古力，例如洛神花、花椒朱古力，並採用「bean to bar」概念，從可可豆的烤烘、研磨，到烹煮、倒模，也是在店裡完成，客人一目了然。正是因為手工朱古力的製作工序繁複，從前線銷售至工場製作，SEN孩子可因應性格與能力，各司其職。「可可有三千年歷史，有好多嘢可以講，可以做埋文化宣傳。佢哋有個專長、定位，同人有互動交流，日復日就可以提升自信心。」

盧禮宇分享，兒子到店子幫手一年多，早已對工作十分自覺。「如果單純開舖，入貨賣嘢，我仔係做唔到；但而家係由一粒可可豆開始，佢就可以參與製作過程。佢小肌肉、手指冇力，但手臂有力，可以幫手磨豆；我溶朱古力嗰陣，佢可以幫手攪拌。」對兒子來說，站在櫃枱前應對客人，便是相對較弱的一環。「啲客來來往往，會提佢招呼客人。佢係規律性邏輯，知道幫手做嘢，有人工出，就可以買佢鍾意食嘅綠茶蛋糕，成件事對佢嚟講係開心嘅。」

小二女生擔任一日店長 重新定義SEN

經勞工處轉介，現時沙田石門店聘請了兩位SEN員工，盧禮宇形容，這是店子的「1.0」版本，而在旺角朗豪坊為期三個月的pop up store，便是「2.0」。「嗰度請咗6個SEN員工，只做銷售。一開始好怕醜，而家會主動要求獨立睇檔。」他希望下一步，是在各大酒店、商場設立朱古力專櫃，讓員工分組工作，然後回台灣拓展「3.0」版本。「做生意就希望scale up，但我哋係想scale out，等多啲人受惠。當成team做起咗，香港就交畀同事打理，一年後返台灣，利用當地嘅天時、地利、人和，從頭再做。」

除了全職員工，盧禮宇亦曾招募SEN實習店長，主責推廣精品朱古力。他在社交平台分享，一名小二女生亦曾擔任店子首位的「一日店長」，負責接待客人、包裝、收銀，並形容「全程主動，按部就班，自信自然地做哂每一個工作步驟，完全唔能夠相信親眼所見，初次上場就咁熟手。」他表示，同事們付出特別大的努力，讓人知道SEN孩子長大後要自立，最基本是要有一份收入。「Special educational needs係政府嘅定義，資源只放喺佢哋求學階段，我想將SEN嘅定義擴闊。SEN可以係Special effort needs，我想做嘅社會運動，係『SEN SE』，令SEN成為自僱人士（self employed）。」店子本來便是以社企（social enterprise）模式營運，他歡迎更多團體和機構加入，以加強影響力，令更多SEN家庭受惠之餘，亦令更多人明白，他們是有能力自僱、自立。

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