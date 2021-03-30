全職媽媽因兒子一句話　重返職場出品營養湯包　令小朋友愛上菜湯

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-03-30 07:00

育有2子的Irene曾經是著名補習學校的導師，也曾任職小學老師，自8年前大兒子1歲時決定放棄工作，專心照顧兒子當全職媽媽。在這期間，她全副心機也放在家庭，每天不是到街市買餸就是到學校接送兒子返放學，專心鑽研兒子及老公喜歡的餸菜及湯水。 眼見媽媽日夜為自己操勞，有一天接兒子放學時，他跟Irene說：「媽咪你應該有自己嘅生活，做你鍾意做的事。」這番話令她去開始想重新投入工作，去年更將自己的專長變成事業，出品營養湯包，大受媽媽歡迎。 攝影：黃寶瑩

在大兒子Borris出生前，Irene一直從事教育工作，在任職補習社期間由於要在多間分校教班，每日非常頻樸，工作壓力也相當大，經常心跳、手震，後來發現患上甲狀腺功能亢進症，為了健康也為了可以專心照顧家人，因此決定辭職。

在當全職媽媽的8年時間，Irene覺得自己不比在職時輕鬆，每天既要做家務，也要照顧兩名兒子及老公三餐，生活雖然忙碌，但Irene覺得比之前開心及滿足。「可以全日對住2個仔，當然有勞氣的時候，但開心的更多。能看着他們成長，時刻陪伴在身邊，幾辛苦也是值得。」

努力鑽研食譜望家人食得開心

Irene一向愛下廚，也希望兒子和老公食得開心，不時鑽研新的菜式，好味之餘也注重食物的營養價值，她更認為湯水很重要。「兩個兒子都是為食的小朋友，他們也是我下廚的動力，除了日常的餸菜，我也會多嘗試煲不同類型的湯，如中式老火湯及西式湯，他們各自也有不同的喜好。」

Irene其後更修讀中醫及營養學文憑課程，希望對食物的營養更了解。她說很多小朋友不太喜歡菜青味較重的菜如西蘭花，她會將西蘭花打碎做成湯，又或將洋蔥放入湯，清甜的味道小朋友都會較易接受。「小朋友對食菜會有抗拒，或只會偏好某幾種菜，但其實很多蔬菜都含有豐富的營養價值，將菜煲成湯小朋友易入口，兩個兒子連湯渣都吃清光。」

重返職場全因兒子一句話…

當了全職媽媽多年，從沒有想過重回職場的她，在Borris 小一時有一天接放學，他跟Irene說：「媽媽你都應該有自己的生活，做自己鍾意做的事，我已經大個了。」那一刻Irene覺得兒子真的長大了，也會從媽媽的角度去想，令她很感動，也重新去計劃自己的事業。

她說自己的興趣就是下廚，對煲湯亦有研究，眼見坊間已有不少賣中式湯包的店鋪，但西式的湯只有罐頭味精湯，媽媽的選擇相對較少，她於是向這方面入手，鑽研一系列西式湯包，在去年開創自己的營養湯包店「What The Soup」，她堅持不加味精及防腐劑，以天然食材製作，媽媽只要簡單翻熱就可以給小朋友飲。

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期望能家庭事業兩兼顧

再次投入工作的Irene說，去年開業初期兒子因疫情而停課在家，上網課更需要她的支援，而她因不時要到工場而不能陪伴在旁上課，家中只有外傭照顧兩兄弟，幸好大兒子能夠協助弟弟，兩人感情更比以前好。

Irene現在仍會以家人放首位，每日盡量抽時間陪伴兒子，她現在仍不斷鑽研新的湯水，她會趁晚上兒子入睡後，或清晨他們起床前在廚房煲湯及試味，希望分配好時間，能照顧好家人的同時，更可發展自己的事業，她覺得即使做了媽媽，也可以做自己喜歡的事，而老公也很支持她的決定，更會分擔照顧兒子的工作。

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