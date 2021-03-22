幼稚園技術員疫初帶領車口罩予學生　日常維修一腳踢助順利復課

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-22 07:03

新冠肺炎疫情持續，學生亦已抗疫一年。回想當初，市面口罩短缺、學生緊急停課，讓學校和家長皆措手不及。在這一年間，用心為學生維持學習和校園生活的人，不只校長和老師，還有在背後默默付出的「小人物」們。保良局張心瑜幼稚園的技術員葉叔叔，不只負責駕駛校車，安全接載學生上學和回家，還親手和女工一起製作布口罩，又製作隔板，讓學生安心回校上課。 攝影：黃舒慧

學校的運作需要依靠不同的人物每個微小的動作和貢獻，才能給予學生無憂無慮的工作環境。在保良局張心瑜幼稚園的技術員葉乃榮叔叔雖然只入行3年，之前也沒有接觸小朋友，但對學生卻有一顆無私貢獻的心。去年疫情剛爆發，學校停課、口罩短缺，葉叔叔立即「發動技能」！

「停課期間，家長需要為小朋友返學校拎功課，但有家長反映唔夠口罩，市面好難買到，我哋都想提供布口罩幫助學生同家長。」葉叔叔說，更特意親自到深水埗「搶」用一些合用的布料，再上網看影片學習，和其他校工姨姨一起研究如何縫製口罩，「要先熨好再車，再設計幼童尺寸同家長尺寸，教佢哋將醫學口罩放入布口罩入面」。最後，他們向每個學生派發了2個布口罩，家長也免費獲得1個，共同撐過了口罩短缺的抗疫難關。

而為了復課準備，葉叔叔又用膠板設計擋板，讓桌面的空間得以充分利用，而學生在上課的時候又能看到其他同學。另外，亦由於疫情關係，學生的手工材料不能共同，需要每人準備一份。誰來幫忙把手工紙和材料剪成一份份呢？原來就是勞苦功高的葉叔叔！

校園少有男職員 大小事務一力承包

校長高妙娥坦言十分感謝葉叔叔，「學校始終女職員較多，好多事務都需要葉叔叔幫忙，例如物件維修、換光管、幫忙搬物資和壁報板，還會幫我哋撲滅小昆蟲」，她又表示開初曾擔憂葉叔叔不適應學校的工作環境，但幸好他十分喜愛小朋友，也和同事相處融洽，「我哋有事就大叫『葉叔叔』，佢就會立即嚟幫手」。

事實上，葉叔叔還需駕駛校巴接載上學和放學，而學生上課的時間，他從來沒有停下來休息。他還會幫忙釘裝通告、在圖書館管理借還圖書、影印、執拾玩具等等，學生的校園生活就是這樣才能順利地運作。

細看葉叔叔的日常工作：

+ 7 + 7 + 7

初入職感尷尬 現在享受校園熱鬧

葉叔叔默默為學校和學生付出，原來當初也有感到尷尬的時候，「因為女職員比較多，但校長、主任都好好，慢慢就習慣咗」。他又指，以往的工作都沒有接觸這麼多小朋友，但他在校園僅工作一年，學生對他已非常親近，會主動和他打招呼和傾訴，讓他感到很窩心。

「每日返工都好熱鬧，解決到『奇難雜症』又好有滿足感！」葉叔叔說。

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