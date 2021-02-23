BNO VISA｜手機APP用6步完成程序　移民顧問：多為小朋友移民

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-23 19:30

BNO「5+1」簽證在1月31日開放申請，首2周已近5000人申請。原本申請人在網上申請後，需到北角簽證中心續辦手續，但今日（23日）下午5時起，大家可透過手機應用程式「UK Immigration: ID Check」上傳文件，而且豁免抵英期限。有移民顧問指，申請程序簡易，大部分有意移民的港人都選擇自行處理移民手續。

「UK Immigration: ID Check」申請程序：

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BNO Visa申請手機應用程式正式啟用，今日已登上免費應用程式下載排行榜第2名。用手機APP申請的程序簡單，只需按指示輸入資料和上載所需文件便完成，不需親身到北角簽證中心處理任何手續。惟一要注意，如申請人未持有有效的BNO護照，亦接受2019年後發出的特區護照作為身分證明文件。假如申請人持有的身分證明文件屬手機未能掃瞄的類型，申請人仍需到簽證中心辦理手續。

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按圖即睇BNO特別簽證細節：

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移民顧問羅鈁烯表示，BNO簽證移民宣布開放申請後，查詢急增，但簽證的條件和程序公開及簡單，大部分申請人都自行處理，鮮有選擇移民顧問公司。以她的觀察，很多港人移民都是為了小朋友的教育，居住地點視乎好學校而定。

雖然全球經濟仍有不明朗因素，加拿大、澳洲等國家也相繼提供低成本的移居方案，但她認為，大部分以子女學習為主要目的的移民家庭仍會以英國為首選。

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