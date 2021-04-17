高中女兒未婚懷孕　慈父不責罵網上剖心聲：外孫來代表你要離開我

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-04-17 12:00

父母若在第一時間得知，孩子在就學階段未婚懷孕並生子，應該很難如同這位父親一樣，保持冷靜吧？ 當孩子犯錯時，你的第一反應通常是勃然大怒、破口大罵、還是先溫和的詢問理由，再一起想方式處理與解決呢？當然在理智的家長，若遇到接下來這件事，相信也很困難保持理智。

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有名網友爸爸在Facebook群組《爆怨公社》深夜發文表示，自己就讀高二的女兒隱瞞孕肚，等到他們發現時，已經懷孕8個月，讓他相當震驚與不捨，但當下他卻沒有選擇責備女兒，反而理性的陪伴女兒去學校和與生父處理事情。但身為父母的我們都知道，遇到這種事，哪有不擔心、不憤怒、不心疼的，但這位爸爸選擇將所有的情緒埋藏在內心深處，並在深夜分享給網友。

內心不斷想着「女兒才高二阿，該怎麼辦」！

這名爸爸居住在台灣彰化，去年五月發現女兒行為「怪怪的」，追問下才發現女兒懷孕8個月，當下不知道該如何是好，內心只不斷想着「女兒才高二，該怎麼辦才好」，但因為事情已經發生了，再多的責備都無法完美解決事情。

於是爸爸先帶女兒去醫院做檢查，並知道了孩子的爸爸是女兒的國中同學，雙方都是未成年，之後兩方家長碰面，都同意讓兩人在一起，再去跟老師說明事情真相跟辦休學，還好校方也很幫忙以請事假處理，並同意用前2次段考平均成績當期末考，因為女兒平日在校很乖巧也很熱心，老師們都很樂意給予幫助。

隨着產期越近，爸爸的心也越酸，但仍全力支持

事情發生後，爸爸給了女兒更多關心，媽媽也請假在家照顧，但爸爸也說真心話「一想到女兒要搬出家裏了，我就很難過與心疼，我的難過與不捨，女兒妳知道嗎？爸爸不敢跟妳說，怕妳跟我一樣自責，7月4號我的外孫來到這世界了，也代表妳要離開我了，我祝福我最愛的女兒幸福美滿，這個家永遠都是妳的避風港」。

短短幾個字，將爸爸不捨女兒的心表述無遺，不少網友也感動留言「爸爸真棒，女兒會很幸福的」、「女兒有你們的支持是幸福的。至少你們陪伴了她度過最艱難的時刻，往後的日子她更需要你們的指導如何成為一位母親，加油，祝福你們一家人！」、「真的寧可讓她們知道有個家可以靠也不要反對！」。

不少人也詢問，由於孩子仍在就讀，這樣的情況，相信大家都不樂見，畢竟是一位孩子的出生，那這有甚麼防範的教育可以做嗎？其實最好的情況，當然屬平日的性教育真的不能少，尤其青少年剛好正處於對「性」最好奇，也最一知半解的時期，與其讓「外人」教育似是而非的觀念，不如爸爸媽媽自己親自教育。

而親子間的溝通也得時常保持開放通順，如果平日讓孩子認為，無論和爸媽說甚麼，只會得到反對與責怪，那發生懷孕的大事，想當然是不可能敢說出口的，有些孩子可能會想「自己解決」，而這樣的處理，往往都不會有理想的結局。最重要的莫過於，讓孩子保有安全感，知道無論發生甚麼事，爸媽都會一起與他面對！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：高二女懷孕老爸選擇不責備，581字告白：外孫來到這世界，代表妳要離開我了，祝福我最愛的女兒幸福美滿，家永遠都是妳的避風港】