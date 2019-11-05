男生開始玩下體應否阻止？醫生提醒放任不管可致急性龜頭包皮炎

弟弟總會愛抓自己的「小弟弟」，許多媽媽都有類似困擾，專家指出，3～6歲的幼童開始對自己的性器官感到興趣，透過撫摸等方式獲得心理和生理上的滿足，家長應該給予適當的性教育，並適時轉移注意力，如果小男生亂抓一通，還可能抓出龜頭包皮炎。

4歲的洋洋最近向父母提及小便時疼痛，有時還會痛到尿不出來，爸爸幫洋洋洗澡時，發現包皮紅腫，且有輕微分泌物，陪同至兒科門診就醫。 詢問病史時，媽媽表示，兒子最近並無發燒、噁心、嘔吐或腰痠等症狀，但常會搔抓下體，她唸了幾次，但洋洋還是會偷抓鳥鳥。檢查發現，包皮發紅、腫脹，但小便檢查並無泌尿道感染的疑慮，診斷為龜頭包皮炎。

4歲的洋洋最近向父母提及小便時疼痛，有時還會痛到尿不出來。（視覺中國）

龜頭包皮炎的徵狀和治療方法（按圖了解更多）▼▼

+ 3 + 2

戴季珊醫師提醒，幼童急性龜頭包皮炎常是多因素造成，最常見的原因為局部清潔不佳的接觸刺激，家長應該多多注意男童生殖器清潔與照護，不要穿過緊的內褲保持通風。

此外，到了性器期，小男生愛抓鳥鳥，這是正常現象，建議家長，不要嚴格斥責，應以溫和的態度教導適當的性教育，最好提供滿足觸覺刺激的其他玩具，來轉移其注意力。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】小男生愛玩鳥鳥，家長該怎麼辦？】