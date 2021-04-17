陳茵媺隔空為老公陳豪慶生　三子女為爭位起爭執超搞笑

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4月16日是陳豪生日，現正在國內拍攝劇集《白色強人II》的他，未能回家與家人慶生，老婆陳茵媺與兒子及奶奶在家中以屏幕隔空為他慶生，並為他預備生日蛋糕，全家大唱生日歌，不過最搞笑的是三兄妹，三人與嫲嫲坐在桌前準備，但他們因爭位而起爭執，二哥更跌低，相當搞笑，媽媽陳茵媺更笑指：「whahahahaha a zoo！」

按圖即睇三兄妹搞笑爭位：

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陳豪國在農曆新年後不久已到內拍攝劇集《白色強人II》，與家人分隔兩地，老婆陳茵媺不時在IG貼出爸爸與兒子隔空互動，更多次表示掛住老公。昨日（16日）為陳豪生日，一家人未能一起慶祝，三兄妹也只能隔空為爸爸送上祝福，陳豪媽媽亦與新抱及孫兒一起唱生日歌，三兄妹由準備埋位時已起爭執，由戴生日帽到爭位坐已不停有拗撬，嫲嫲亦未能阻止，三人的互動相當搞笑，爸爸陳豪將影片貼上IG，媽媽也忍不住笑指：「whahahahaha a zoo, that's all I'm going to say. whahahhahaha! 😍😍」好友周家蔚亦笑指：「They’re adorable！」

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