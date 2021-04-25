幼稚園畢業小禮物推介　淘寶訂製匙扣、畢業袍公仔最平廿多元

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-25 12:30

還有1個多月就到幼稚園畢業季，近年不少媽媽會為小朋友準備畢業禮物。其實淘寶有不少可以訂制的物品很適合用作畢業禮物，例如相片鑰匙扣、畢業公仔、擺設等等，媽媽們可以考慮一下！

鎖匙扣

這種有小朋友樣貌的鑰匙扣一定最適合用作幼稚園畢業禮物！淘寶有各式各樣的鎖匙扣，不但可以定制樣貌，亦可以配上不同服飾，和同學們每人一個，非常有紀念價值！

+ 3 + 3 + 3

擺設

和鎖匙扣一樣，這款有小朋友樣貌的小擺設亦很有紀念價值，除了可以用小朋友的相片，更加可以製作Q版的樣貌，非常可愛。另外，亦有嘜頭大合照，同時印有所有同學仔的嘜頭，很適合用作想同時紀念所有同學仔的禮物。

+ 5 + 5 + 5

立體紀念相架

媽媽們亦可以將所有同學仔的樣貌製成紀念相架，部分賣家更會為大家背上特定背景和衣服，媽媽們可以按照小朋友的校服和學校外貌製作。

+ 9 + 9 + 9

Lego畢業紀念相框

這款Lego 畢業紀念相框雖然不能改變Lego 人的外貌，只能夠選擇性別，不過媽媽們可以定制小朋友的名字和背景。

毛公仔

如果學校有畢業袍，不妨考慮定制穿上同款畢業袍的毛公仔，可愛又有紀念價值！部分賣家更加提供繡字服務，媽媽們可以在畢業袍上繡上小朋友的名字、學校、畢業年份等等，亦可以加配花束、畢業證書等等。

+ 2 + 2 + 2

相關文章：媽媽為千呎舊居變身 淘寶花萬元買傢俬 避免中伏要睇清楚呢樣嘢

+ 2 + 2 + 2