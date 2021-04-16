【母親節2021】蒸食譜糕點甜品15款　電飯煲免焗蛋糕輕鬆零失敗

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-16 13:42

母親節快到，除了漂亮花束，母親節送禮不妨自己做蛋糕、甜品與媽媽分享，表達愛意。不擅烘焙的乖仔乖女，想做甜品或蛋糕送給媽媽，用蒸、燉和電飯煲焗的方法也能創作巧手甜點。黑糖蒸蛋糕、紅棗糕、懷舊砵仔糕、西米盞、鮮奶燉蛋白、電飯煲芝士蛋糕和古早味蛋糕，款款製作簡易，相比烤焗方式也減少「熱氣」。

最重要是子女的心意，相信媽媽會甜在心中。

黑糖蒸蛋糕︰健脾暖胃 免焗爐不回縮 蒸出美味茶點

黑糖蒸蛋糕食譜

紅棗糕︰軟糯清香花俏造型簡單易做 香甜秘訣全靠2種糖！

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椰汁砵仔糕︰街邊小食紅白砵仔糕 粒粒紅豆椰汁飄香傳統風味

椰汁砵仔糕食譜

拉椰糕︰泰國印尼娘惹甜品 煙韌滿椰香交替蒸熟零技巧

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水晶西米盞︰晶瑩煙韌 香濃花生醬餡零技巧人人做得到

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鮮奶燉蛋白︰養顏潤膚甜品 3種材料15分鐘香噴噴！

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冰花燉蛋︰秋冬潤燥甜品 掌握蛋水比例如豆腐嫩滑

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紫薯千層糕︰煙煙韌韌靠兩粉混合

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紫薯糯米卷︰高纖養顏 超聰明方法糯米糰乾淨不黏手！

紫薯糯米卷食譜

紅豆糯米卷︰煙韌香甜 簡單企理自製宮廷糕點驢打滾

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椰汁馬拉糕︰蒸籠上的Sponge cake 全球17大蛋糕之一

椰汁馬拉糕食譜

芒果黑糯米飯︰曼谷美食泰國必吃甜點 製美味椰奶醬要加鹽

芒果黑糯米飯食譜

冰糖燉梨配紅棗桃膠︰潤肺美顏 30分鐘電飯煲煮夠簡單

冰糖燉梨食譜

電飯煲日式芝士蛋糕︰免焗甜品不黐底簡單零失敗

電飯煲日式芝士蛋糕食譜

電飯煲古早味蛋糕︰鬆軟綿密滿蛋香 比焗爐方便2大優點！

【同場加映】清蒸好吃的10大秘訣，請點擊下圖參考︰