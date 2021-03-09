沒人天生就懂做個好媽媽！　10個小叮囑邊做邊學培養溫馨親子關係

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-09 12:00

當你有了孩子後，如何成為你自己心目中，以及孩子心目中的一個好媽媽，將會成為一個永恆的難題。但請你了解，世界上沒有完美的媽媽，以下10點小小建議，可以幫助你成為更棒的自己，也成為孩子心目中比昨天更好的媽媽，一起來看看吧！ 文：Amy Chan 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

成為更好的媽媽10個建議（按圖了解！）

+ 18 + 18 + 18

1. 隨時準備好傾聽孩子的話

傾聽是貼近孩子心靈的關鍵，當你全神貫注想要了解孩子的想法、感受、意見和日常活動時，孩子會感受到你的愛。若你可以將親子分享時間，變成家庭生活不可或缺的一部份，那就更好了。

2. 信守承諾

對孩子信守承諾非常重要，這代表你說的話有分量，而且你是值得信任的。這能夠幫助提升孩子的安全感以及親子關係。

3. 不輕易妥協

當你訂定了新規則，就應該清楚地向孩子解釋，不遵守規則可能帶來的後果或懲罰。切記，千萬不可以打破自己的規則，你的孩子需要了解你能夠貫徹自己的承諾。

相關文章：《夫妻的世界》成2020最高點擊率韓劇 重溫7大媽媽共鳴金句

+ 2 + 2 + 2

4. 對孩子有耐心

教導孩子新事物時，請保持耐心。他們還太小，無法立刻精通一項技能，與其大聲責罵孩子，你可以先深吸一口氣，保持冷靜，再想想你有多愛他們。

5. 保持心情輕鬆愉悅

不要時時板着一張臉，這會讓雙方的壓力都很大。你可以多和孩子一起大笑、嘗試有趣的事情（甚至是蠢事也沒關係），或者用幽默的方式評論一些事情。如此一來，這不僅強化了親子關係，你也同時教導了孩子保持心情愉悅的重要。

6. 做個好榜樣

你永遠是最貼近孩子的最佳榜樣。因此，如果希望孩子完成一些事情，你應該先從自身做起，讓孩子有個效法的對象。

相關文章：媽媽教功課失控 頸巾勒子不遂上吊 心理學家：要留意呢啲特徵

+ 3 + 3 + 3

7. 教導孩子

你是孩子生命中的第一位老師，把你的人生經驗與孩子分享，可以幫助他們面對未來的人生。

8. 不完美也沒關係

世界上沒有完美的媽媽，你偶爾還是可以犯錯。重要的是，了解自己犯了甚麼錯，並準備好說聲抱歉。

9. 在孩子需要時陪伴他

請多花時間陪伴孩子，無論是從事一些日常活動，還是參與他們人生的重要時刻，都會讓孩子感到被愛、被在乎，這也是孩子所需的全部。

10. 向孩子表達你的愛

你可以透過語言或者行動來表達你對孩子的愛。愛可以是擁抱、親吻、說聲「我愛你」、牽手、一起唱歌，或是無條件接受對方的模樣。新手媽媽也別擔心，只要看着孩子天使般的笑容，並對自己有信心，每個好母親都不是天生的。

相關文章：當了媽媽不是令友誼變質原因？ 姊妹們或因這3件事才不出席聚會

+ 8 + 8 + 8

延伸閱讀：

全職媽媽非傭人！4招愛自己兼顧全家

孩子咬人怎麼辦？教他表達給予關心

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：不完美也沒關係！10點成為更好的媽媽】