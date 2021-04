爸爸備戰母親節攻略　愛的語言可分五種做足媽媽最開心｜譚鴻昌

撰文: 譚鴻昌 最後更新日期: 2021-04-10 12:00

母親節即將到來,各位爸爸開始籌備如向另一半表達謝意嗎?常云:「日日都可以是母親節」,但如何為她送上一份合心意的禮物呢?

Dr. Gary Chapman的著作《五種愛的語言》(The Five Love Languages)概括了五種表達與感受人與人之間愛的方式。他認為每個人學習如何表達愛的語言最初是來自我們的原生家庭,不過即便是兄弟姊妹間亦有不同的愛的語言。隨著我們的成長、經驗及需要,愛的語言可分為以下五種:

1.肯定的言詞

不論小朋友抑或大人,被人讚美欣賞都是人類心靈最深處的需要,向對方多說肯定的言詞,能滿足其心靈需要。例如簡單一次下廚煮晚餐,可欣賞表揚對方的心思、付出的時間。(可參閱「讚賞可以分「三手」 識得讚小朋友社交能力愈高|譚鴻昌」)

2.具質素的時間(Quality time)

跟親子教養一樣,質素比數量多寡重要,例如二人一起做甚麼、將大家的注意力在時段內都給予對方。活動的內容是次要,重要的是在情感上與對方交流。例如研究指出每星期穩定的進行「夫妻時間」(Spouse time)對話能有效滋潤雙方關係,更能達致共同教養效果。

3.接受禮物

如何選擇合對方心意的禮物是十分耗費時間及精神,除了實用功能外,我們可以將目標集中在「這份禮物她拿在手上就會想起我」會否較簡單?禮物本身是上述想法的象徵,與它是否價值連城並非關係,需要把它看待成愛的表示送給對方。例如孩子小時候送給你的第一張心意卡,都足以憾動心徘。

4.服務行動(Acts of service)

在我的經驗分享中經常提到「Love in action is service」,即我們為對做一件事的時候心裡想著是為了表達愛意便是服務。而這些服務需要花心思、時間、計劃及努力,並以正面的態度完成。例如為對方下廚、為對方按摩、修理物品或接送工作等等。

5.身體接觸

如果你是以身體接觸表達及接收愛意的人,一個擁抱、牽手會比一句「我愛你」更有感受。

各位爸爸,距離母親節仍有一段時間,多點觀察留意另一半是如何表達及接收愛的語言吧!

資料:

Chapman, G. (1995). The five love languages: How to express heartfelt commitment to your mate. New York: Northfield Publishing.

作者:譚鴻昌(註冊社工及認證家長教練)

作者機構網站:https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年,有感香港社會對爸爸的服務及支援不足,故加入DADs Network工作,分享父職教養心得,及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介:

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立,志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今,與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座,提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長,並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會,讓爸爸互相交流分享親職教養心得,組織全港首個純爸爸教養互助平台。