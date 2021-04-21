疫情影響生意蝕過百萬　九龍城泰菜館爸爸堅持帶兩女派飯劵給長者

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-21 19:14

星期六中午12時，是小朋友上興趣班及補習班的黃金時段，天空下著絲絲細雨，途人都急步走去避雨。經營6間泰國菜館的Jim，帶著9歲的大女橦橦、4歲的二女錡錡及2個小徙弟，一行5人走到九龍城的街頭，目標是要派出手上200張免費餐劵給長者。 攝影：黃寶瑩

「這區的老人家接受你張餐券，並不是因為他窮，分分鐘他有幾層樓揸手，是那份心意，他們經歷了幾十年為香港的付出，不要說我回饋社會咁偉大，只是請他們吃一餐飯，孝敬他們，有一天我們都會老！」Jim說。

泰二代紮根香港

Jim的泰國菜館在九龍城屹立20年，第一間店由家庭式廚房開始做到起，Jim回想起那時啟德機場剛搬走，這區商舖租金價格回落，在沒有宏圖計劃下，開了第一間300呎的泰菜店，主要賣串燒和小炒，他說：「因為媽媽是泰國人，我們只以家庭式去經營，得到很多顧客認同，覺得我們夠地道，有親切感，話好像返了泰國，慢慢做，就做到現在。」

要令老人家吃得舒服

現時香港、九龍、新界共有6間分店，過去5年來，他也有推出長者$9下午茶優惠，他認為想幫社會做點事，最好是幫助老人家。但因為疫情，長者不便出外膳，唯有擱置。Jim說：「讓長者覺得後生一輩冇忘記佢哋，其實九龍城區的貧富懸殊不及深水埗，做這個活動最重要是心意。」

他說初頭有想過派飯，但因為限聚令而打消念頭。「如果要老人家排隊又很陰公，幾年前派飯的經驗話我知廚房一次過做太多飯，食物的新鮮度與溫度，派到老人家手上也可能凍晒，所以就改為派飯劵，讓老人家可以在一個月內隨時到店內用餐，今次選擇下午茶時段，人手較鬆動之餘，亦可提供更多空間畀老人家坐，又可以選擇喜歡的菜式。」 Jim說。

做飲食難關重重

新冠肺炎疫情持續，對各行各行的皆有著沉重的打擊，飲食業更是首當其衝，經歷過沙士的Jim說今次更嚴峻。「雖然轉了做外賣，但主要是為了養住班夥計，這裏本身是一個堂食的店舖，突然在短時間內要轉型做外賣是很難，就算你當我一個月做2萬生意，靠外賣可以做到1萬生意，也要蝕1萬，其實我不開門營業，反而更著數，因為不用預備貨食材，我只需支付夥計人工和鋪租，仍堅持營業是想給夥計一個安心。」

他續指：「班同事都做到五年或以上，是我們的根源，我這裏有70幾個夥計，如果我唔掂，就有70幾個家庭受影響，計計下都有幾百人，是責任又好、商業角度也好，我要堅持住，其實我已經蝕到入肉，一間舖蝕幾百萬，我已經習慣逆來順受，現在做飲食比打仗更加難，因為每個禮拜都會有不同的政策，單是跟足也很辛苦。」

既然生意差，但Jim仍堅持行善，他說幫到人自己都開心。「其實整個社會需要愛，大家互動、互相支持，這是我認為最重要。香港不是很貧窮，今次計劃最主要是給一份心意予老人家，讓他們知道我們後生一輩還記得他，這個動力比請他吃多少東西更大。現時如果政府可以給飲食業正常營業時間，我就心滿意足了。」

疫情帶來的得著

凡事都有兩面，泰國菜都有辣有唔辣，這個疫情令Jim有更多時間陪兩個女兒，關係變得更密切。他說：「其實疫情最驚不是病毒，而是我們如何面對逆境的那個心理，大人冇工開，小朋友冇學返，一家人終日在家困獸鬥，糾紛問題自然來，自殺率都有提高，這比病菌更恐怖，我太太都比以前暴躁咗，小朋友冇學返都會曳咗，家長都要諗更多方法同地方讓小朋友放電。」

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父女開頻道紀錄生活

Jim利用多出的時間，教女兒及其他小朋友踩單車，更將親子活動拍片放在Youtube Channel「X game不離父女兵」，他說：「雖然只有1000多人睇，但都影響到其他家庭，有小朋友因為睇完我channel仲跟我學踩單車，如果疫情沒有來，可能我也是做一個市儈佬生意人，小朋友玩日日困在家中真的好慘，陪小朋友成長是用錢買不到的。」

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希望女兒開心正面地成長

談到對女兒的期望，Jim只希望她們可以開心成長和正面學習。「我覺得做家長應該要責任讓小朋友對社會責任、擁有應該要有的自理技能，將來他想做甚麼，我都支持他。但我對她也是有要求，要她在十歲之前一定要識煮3款餸，識煮飯、炒菜、煎蛋，希望她有家庭責任，如果將來我煮不到飯，她也識得孝敬我，我希望可以將想讓她知道自己經歷，除了讀書以外，人生還有很多哲理。」

兒子主動 爸爸感動

當日另一位爸爸Barry，攜同太太、7歲的大囝樂賢及4歲的二囝樂軒，一用出席派飯劵活動，他表示看到7歲的兒子主動走向老人家面前，伸出雙手遞上飯劵，口中唸唸有詞，既驚喜又感動。

他說：「小朋友吸收能力好快，好又會學、壞又會學，在他們成長階段，帶他做些有意義的事，比日日在家中睇手機、平板好，之前有跟小朋友解釋今日為什麼要派飯券給公公婆婆，跟他說今次不是去玩，其實小朋友有得出街已經好開心，疫情因為常常留在家中，也多了磨擦，屋企又有很多引誘惑吸引，小朋友的確會難以集中，冇學返，規矩紀律都差了，扭計都多了。有朋友見到我地Post了今日活動的相，都話想一齊參加。」

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