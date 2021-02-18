為基層兒童舉辦免費生日會　教孩子珍惜　3孩媽媽：唔好遺忘初心

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-18 12:30

常言「施比受更有福」，有多少人能夠身體力行？當成為媽媽，屬於自己的時間更少之又少。三孩媽媽陳錦英（Gloria）與丈夫經營到會服務，三年前開始與社福機構合作，為基層兒童舉辦免費生日會，至今已逾20場。除了是以身作則，教孩子學懂珍惜，亦是一趟追夢旅程。「我嘅夢想係一步一步實現緊，想同其他家長講，就算照顧小朋友有好多嘢要忙碌，都唔好遺忘初心，我哋都可以創造不可能！」 攝影：高仲明（部分相片由受訪者提供）

兩年辦逾20場免費生日會

陳錦英育有3個孩子，現時分別8歲（長子）、7歲（幼子）及2歲半（幼女）。在成為媽媽前，她是一名遊戲班及補習老師，婚後與丈夫一同創業。學廚一年後，在大圍開設樓上私房菜，並於2016年轉型，提供中西式到會服務。

翌年，她為幼子舉辦生日會，期間靈機一觸，萌生為基層孩子慶祝生日的念頭。「發覺而家啲小朋友都好幸福，每年都有好多場生日會。基層小朋友冇呢個資源、冇人會記得幫佢哋慶祝生日。有個觸動，諗起不如用公司資源、我有嘅專業，去為呢班小朋友搞生日會。」

她在社交平台公布計劃，引來熱心朋友贊助文具、禮物，並促成與各社福機構，包括東華三院家庭服務中心、青協等合作，為基層孩子籌備生日會。「唔同機構會有唔同服務對象，要問得好仔細，了解小朋友背景。例如年齡、性別、是否來自單親家庭、是否SEN（特殊學習需要）、有冇食物敏感等。」在生日會中，陳錦英會與孩子玩遊戲、講繪本故事、扭氣球、面部彩繪等。2018年以來，已舉辦超過20場免費生日會，對象年齡介乎2歲至12歲的孩子。

感受SEN媽媽辛酸

在接觸過的孩子中，最令她印象深刻的，是孩子由衷的感恩之情。「一啲生活環境真係差嘅小朋友，嚟到有咁多嘢食，咁多活動，係好感恩，會好多謝咁攬實我，場面好深刻。」她分享，在生日會上，家長不時會主動了解她的背景，和為孩子辦生日會的原因，部分SEN家長更為感觸，禁不住向她傾訴日常生活的難處。

「部分SEN家長覺得社會上好多人對佢哋有歧視，唔想接觸佢哋，覺得我哋完全接納、關心呢班小朋友，特別大感受。我係三個小朋友嘅媽媽，同呢啲媽媽溝通會更有同理心，明白佢哋嘅辛苦。要照顧有特殊需要嘅小朋友，情緒上更緊張。佢哋講到喊，我都會同佢哋一齊喊。」

以身作則教孩子學珍惜

生日會完結後，陳錦英會跟孩子分享期間的見聞，希望孩子也可從中學習。「好多嘢得來太容易、太幸福，會同佢哋分享我今日幫咗咩小朋友，話俾佢哋聽，呢個世界有好多人都未必經歷到佢哋有嘅滿足感，教育佢哋要珍惜。點亮一盞燈，唔只係照亮其他人，係照亮埋自己。我哋好似係幫緊人，調返轉我哋嘅得著係最大。」

作為媽媽，她更希望可在孩子面前以身作則。「你要小朋友有夢想，首先自己要有夢想；你要佢第時有能力面對逆境，你首先自己都要有能力面對逆境。我唔期望佢哋好叻，而係做一個帶著愛同祝福去社區嘅人。願意為社區貢獻嘅人，唔會差得去邊。」

基層孩子也可貢獻

陳錦英早前最近參加了「今生不做機械人延夢計劃 」，得到一筆獎金，資助她實現夢想。她分享，即使已為人母，仍無阻繼續追夢。「我最終嘅目標係喺山區開音樂藝術學校，喺我未做到之前，而家做嘅係以我有嘅資源，去服務呢個社區嘅基層小朋友，我嘅夢想係一步一步實現緊。」她勉勵其他家長，即使照顧小朋友分身不暇，也別遺忘自己的初心。「按我哋初心去實踐，呢個就係一個有可能嘅夢，我哋係可以創造好多不可能。」

疫情以來，不少社福機構停辦生日會，惟她透露，計劃與不同社福機構成為長期合作伙伴，為期一年。一年內計劃辦六次生日會，約兩個月一次。孩子在生日會後，將為下兩個月份生日的小朋友做服務。製作一個杯子蛋糕、為他們作面部彩繪、扭一個氣球，甚至寫一張心意卡。

「喺以往嘅生日會，我哋觀察到就算係基層小朋友，佢哋都好有才華，有自己叻嘅地方。就算唱一首歌，都能夠付出，唔係單純一個接受嘅角色，佢哋都有能力貢獻。」她補充，打算利用獎金添購心意卡、禮物，甚至邀請魔術師表演，令生日會的活動更豐富。

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