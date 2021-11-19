兒童心理｜為何孩子易感恐懼焦慮？　或與媽媽童年成長經歷有關

我們知道許多童年的經歷都會影響到成年之後的發展，就像早期的生活經歷會對大腦發育和神經生物學及健康有着巨大的影響。



媽媽的童年情緒會反應在嬰兒身上

新的研究表示，這些影響完全可以遺傳給後代，根據報告聲稱，媽媽的情緒若在童年時被忽視的話，則會反映在嬰兒的恐懼反應和焦慮方面，他們的大腦迴路會發生改變。該研究的作者美國喬治亞州亞特蘭大埃默里大學心理學博士卡桑德拉亨德里克斯表示：「這些結果讓我們了解我們的大腦發育不僅是由發生在我們自己身上的事件所改變，也發生在我們的父母與我們的關係上。」

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對48對黑人母親進行研究

亨德里克斯博士和她的同事們對48對黑人母親跟嬰兒進行研究，從懷孕的前三個月開始母親們被給予一份問卷來評估童年創傷（早期虐待或忽視的經歷），而這些母親還被評估了目前、產前的壓力水平，以及焦慮和抑鬱。出生一個月之後，嬰兒接受了靜態功能性磁共振成像的腦部掃描，這種非侵入性技術可以在嬰兒自然睡眠時所使用，醫學博士以及《生物精神病學:認知神經科學和神經成像》的編輯卡梅倫·卡特說：「這些顯著的結果揭露了我們在早期生命就對大腦及其功能進行成像的能力。」

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嬰兒的杏仁核與額葉皮質區域的連接增強

研究人員研究了杏仁核也就是在大腦中處理恐懼情緒的中心部位和另外兩個大腦區域：前額葉皮層和前扣帶皮層它們之間的大腦連接，發現這兩個區域在調節情緒方面都發揮着關鍵作用，因此如果嬰兒的母親在童年時經歷過情感忽視，他們的杏仁核和大腦皮層區域之間的功能聯繫就會更強。且在控制母親當前的壓力水平後，研究人員發現，母親在自己的童年經歷情感忽視越多，嬰兒的杏仁核與額葉皮質區域的連接就越強，研究結果表明：童年時期的情感忽視會對大腦結構和功能產生接連影響。

亨德里克斯博士說：「這種聯繫的意義尚不清楚，但我們在被情感忽視的母親養育1個月大的嬰兒身上觀察到的神經特徵可能會是一種機制，會增加嬰兒焦慮的風險，或者也可能是一種補償機制。」無論哪種情況，母親童年時期的情感狀態似乎會在嬰兒身上留下一種神經特徵，使嬰兒從出生起就更容易察覺環境中的威脅，他們的發現強調了人類早期情感支持的重要性，甚至對後代也是如此。亨德里克斯博士補充說:「研究結果進一步證明了早年生活若處在逆境會長久的影響到兩代人之間的大腦。」

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