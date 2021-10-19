遺傳｜孩子讀書有幾叻全靠基因決定？原來這潛在因素也充滿影響力

父母的基因會對孩子的教育成就做出貢獻



由納菲爾德基金會（Nuffield Foundation）所資助的研究證實，人類直接繼承的基因會對孩子的教育成就做出貢獻，父母自己的教育水平卻也影響着他們能為孩子提供的生活方式和家庭環境，而這些外在的環境基因也很重要，並可能影響一個人在學校及出社會後的表現，這項研究發表在《美國人類遺傳學雜誌》上。

孩子和父母相似的原因分成先天遺傳基因和後天成長環境，但是先天和後天的影響是相互交織的，母親和父親各自將一半的基因傳給子女，儘管另一半基因沒有傳給子女，但它們還是會繼續影響父母的性格特徵，並最終影響到子女的性格特徵，例如，學習遺傳傾向較高的父母可能對閱讀之類的活動更感興趣，從而促進子女的學習能力。

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稱為遺傳培育 (genetic nurture)

當父母的基因通過塑造他們為後代提供的環境來影響後代時，這個概念被稱為遺傳培育 (genetic nurture) ，它描述了父母的基因是如何間接地影響孩子的性格。簡單來說，一個人直接繼承的基因最有可能對自身教育成就作出貢獻，但即使無直接遺傳的父母基因，父母的教育水平仍會影響了他們為孩子提供的生活方式和家庭環境，以及孩子在學校和其他地方的表現。總結來說，先天基因優勢與後天成長環境都與教育成就有關係。

基因與環境之間的關係複雜

領導研究的倫敦大學學院心理學與語言科學學院的 Jean-Baptiste Pingault 博士說：「團隊發現遺傳培育對孩子的教育成就有顯著影響，這種影響主要取決於父母的教育以及該教育如何影響他們提供的環境。」團隊亦發現，父親和母親都具有相似的遺傳培育效應，這表明父母雙方在塑造和培養有利於孩子學習的環境方面同樣重要。Pingault 補充說：「研究說明了基因與環境之間的關係複雜，了解教育程度和成就是如何通過家庭傳遞以及這些知識如何幫助我們打破世代相傳的劣勢循環是非常重要的。」

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】