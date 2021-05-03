母親節2021｜除飲餐茶還可怎樣慶祝？　網民熱議10大禮物送媽媽

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-03 12:00

媽媽總是家裏最辛苦的角色，日以繼夜地處理家中的大小事，而平常害羞難以對媽媽表現心意的你，一年一度的母親節即將到來，正是個示愛的大好機會～除了大餐、卡片以外，你每年是否都為了母親節禮物而煩惱呢？

母親節買甚麽禮物好？（點擊下圖了解更多！）

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今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2020年03月26日到2021年03月27日間觀察網友在Facebook討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、了解網友們討論聲量最高、最受媽媽們喜愛的禮物是甚麼，還想不到要送甚麼才能有個完美母親節嗎？跟着網友送就對了！

No.1 不管幾歲都還是要變美

俗話常說「沒有醜女人，只有懶女人」，在媽媽們心中其實永遠還存在着一顆粉粉的少女心，不管是化妝品、保養品等，只要能讓媽媽的皺紋不再被歲月侵蝕，臉上看起來青春永駐，對媽媽們來說都是很棒的禮物。

想讓媽媽開心，就先讓他從變美開始！近期各大百貨公司的母親節優惠也都正式開跑了，趕快為媽媽挑選個適合的保養品吧～

No.2 民以食為天，吃飽喝足沒煩惱

媽媽悉心照顧全家，每天總是為一家大小的三餐周旋，擔心孩子吃不好、擔心老公吃不飽，感謝媽媽這麼愛我們，帶他去吃不用動手就能吃飽喝足的大餐，慰勞媽媽平常的辛苦對他們來說是再好不過了！

不用愁今晚的菜單、不用七早八早的上市場買菜、不用煮得滿身大汗還沒人要幫忙洗碗，大餐可能對平常老是外食的你沒甚麼特別的感覺，但媽媽們的心願也就這麼簡單，還不打電話訂下餐廳給他一頓大餐啊！

No.3 身體健康最重要

煮飯、洗衣、打掃幾乎都一手包辦的媽媽，是家裏的神力超人，然而你是否想過這些日常的事務有可能危害到他的健康？

從廚房的抽油煙機到冷氣濾網、還有每天都用的洗衣機都需要好好清潔，這時如果有專人服務那是再好不過了！居家清潔讓媽媽不再成為第二台抽油煙機、健康呼吸降低過敏原，還可以除螨、避免皮膚過敏，讓家人開心幸福健康每一天！

No.4 家裏自動變得亮晶晶

每天進出家門就能有亮晶晶的環境，背後可是媽媽辛苦打掃而來，「家是共有的」口號大家都會說，然而經常還是要媽媽三催四請才會動手整理。

在母親節的時刻，不管是親自掃除，或是利用居家清潔服務，從家中消毒到一般的居家清潔，都可以依照每個家中不同的需求做重點處理，讓媽媽一回家就看到家裏變乾淨，臉上的笑容會讓你發現一切都值得！

No.5 只想和全家人一起去旅行

還記得上一次和全家人一起出遊的時候嗎？平常大家各自忙着自己的生活，要有全家人聚在一起的時刻真的不太多，母親節就是個讓大家能齊聚一堂的好理由呀！

不如趁着這次為媽媽以及全家人規劃一場旅行，讓全家人的感情可以在旅行中升溫，擁有特別的幸福回憶，也能滿足媽媽和全家人一起旅行的心願。

No.6 最新潮流一把抓

在這個資訊爆炸的時代裏，潮流話題總是來得快去得快，媽媽們對於這個高科技的時代，可能來不及跟得上年輕人的腳步，但他們心中其實是很想了解這些最新潮流的！

像是最新型iPhone、小米手環等等，都是媽媽們心中的願望禮物清單之一，不但能滿足媽媽的心願，又能增加彼此的連結，快看看最新流行的科技小物有甚麼吧～

No.7 在這天只想好好休息

甚麼工作是一年365天全無公休，不論白天、夜晚隨時都需要待命又沒有優渥的薪水呢？答案即是「媽媽」。從小到大媽媽們放下自己的夢想，花費許多的時間精力，慢慢將我們拉拔我們長大，在這難得的母親節，就讓媽媽好好的放一天假吧！

日常的工作就交由小孩子們來做，幫媽媽把家裏的每一處打掃乾淨，也讓一直以來辛苦的媽媽好好休息。

No.8 手作禮物最甘心

小時候是否常做手作卡片送給媽媽，表示自己的心意呢？長大後，你又有多久的時間沒有親手做禮物給媽媽了？

不管是卡片或是現在流行的手作蛋糕，只要有一份手作的心意，媽媽們看到也絕對是感動的痛哭流涕，感受到你滿滿的愛，不用花大錢沒關係，相信媽媽也會感動到流下開心的眼淚吧！

No.9 奢侈的當一天貴婦

為家裏開源節流，節省開銷，媽媽們的特點多是精打細算吧！然而東省一點、西省一點，寧願買好的給家人，卻默默的把媽媽自己的生活品質省掉了，這樣無私奉獻的愛，讓許多人感到相當心疼。

如果你願意，也可以為媽媽帶來偶爾有點奢侈的生活。像是專業的SPA按摩、精油紓壓，或是買買名牌用品等，告訴媽媽「你值得最好的」！不管事=是按摩券、名牌包等都是不錯的禮物選擇，快讓媽媽在母親節這天當一日貴婦吧！

No.10 不多說，錢是萬能的

說了那麼多，若還是找不到適合送給媽媽的禮物的話，那麼拿出你過年還沒用到的利是封吧！馬上裝滿厚厚一疊給媽媽，讓媽媽自己將錢變成自己喜歡的東西！

有時候直接送錢對於某些實際的人而言，好過東猜西猜還猜不中心意的禮物。有錢萬能，沒有錢萬萬不能！相信利是絕對是最實用的母親節禮物囉！

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