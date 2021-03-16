每跟奶奶見面都要頂硬上？　越早建立「界線關係」彼此關係越好

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-03-16 12:45

一想到回婆家過年，就讓許多媽媽們焦慮不已，其實這樣焦慮的情緒，不只在回婆家的短短幾天，有些媽媽甚至在過年前一兩個月就出現所謂的「過年症候群」，無論是在腦海事前演練面對長輩的應對方法，或是回憶起過去的婆媳相處經驗，種種情境都可能成為媽媽的壓力來源。

應對長輩的4個心理訓練（點擊下圖看清！）

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只要在關鍵字鍵入「過年應對話術」，會發現大部分建議都傾向「讓長輩舒心」的溝通方式，也就是順着長輩喜歡的方式，說他們喜歡聽的話，看見台灣心理諮商所諮商心理師蘇子喬表示，讓許多新抱真正痛苦的是「如何看待說這些話的自己」、「懊悔無法在當下表達出內心真正想法的自己」。

內心一方面擔心奶奶眼裏的自己是不稱職的新抱，另一方面卻又覺得「我是個不夠好的媽媽」，在大家議論孩子時，沒有好好保護孩子。這些內在衝突，是讓許多媽媽心力交瘁的主要原因。

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4階段練習忠於自己

越來越靠近年節，如何緩解隨之高漲的焦慮情緒，也是必要的心理準備。蘇子喬心理師提供4階段心理調適練習，幫助媽媽找到自我定位，並以健康心態面對。

1. 你想成為怎樣的新抱

蘇子喬心理師提到，媽媽不妨回歸原點，先靜下心思考：你希望自己是個甚麼樣的新抱？例如，有些媽媽可能想成為一個「界線清楚」的新抱，禮貌對待老爺奶奶、長輩，給予尊重但不插手外家的事務，同時也明確表達「不希望長輩插手小家庭決定」的立場。

釐清自己想要成為的形象，做任何決定就能有所依據，並且了解自己其實也握有選擇權，不管是否跟先生回婆家過年，或者如何回應長輩對於孩子的評論，媽媽的行為是忠於自己的，而非遭受逼迫的妥協。

當然，左右新抱選擇的，常常是來自周遭長輩、親戚的流言蜚語，對此蘇子喬心理師表示，所有選擇都有需承擔的後果，在做決定前，先將此決定會帶來的結果全盤想過一遍，實際面對他人的話語及評論時，才不會遭受如此強烈的衝擊。

2. 建立清楚的界線

釐清手中握有選擇權，且勇於表達需求及想法後，第二階段就是建立有界線的關係，因為知道自己要的是甚麼，我們也更能溫和又堅定的表達心裏的想法。

我們可以在心中反覆演練不同的說法，找到自己最自在的表達方式，或許先生或老爺奶奶沒辦法馬上接受，但我們要相信，建立界線清楚的關係，對雙方都是好事。試想，無心踩到新抱地雷的老爺奶奶何其無辜？因為說不出自己需求又不斷妥協的新抱又何其委屈？這些都是界線不清楚的後果。

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3. 尋求支持的力量

在拉起界線的過程中，感到痛苦、懷疑是必然的，這時，尋求支持的力量非常重要，這股力量有時能從內在尋得，像是對自我的肯定，有時是來自於外在，如：與姊妹、同為媽媽的朋友，抒發深層的情緒。在這之中，最關鍵的角色絕對是另一半，縱然老公無法全然感同身受，但「願意給予支持」的態度，將成為媽媽強大的後援。

蘇子喬心理師說明，婆媳關係與夫妻關係是相互影響的，在婆媳關係中遭受的委屈，若老公無法承接住這些情緒，最終都將成為夫妻關係的慢性毒，因此夫妻間平時保持良好的溝通，也有助減輕媽媽在過年期間感受到的壓力。

4. 放過自己

最後一個階段，媽媽需要學會放過自己，因為媽媽們「被評價」的時刻已經太多，我們也隨時都在自我檢討，最難克服的往往不是旁人的批評，而是內心對自己的譴責，不管是罪惡感、失望或生氣的情緒，都容易讓媽媽再次掉入自責的深淵。

從關係的發展而言，新抱與老爺奶奶的關係本來就是持續變動的，現在彼此的關係可能不盡理想，但隨着彼此的熟悉度增加、中間人的協調、或是關鍵事件的發生，都有可能讓新抱與婆家的關係更靠近與真誠。

另外，年節時分是大家如此重視的時刻，如果彼此能帶着善意的眼光去思考他人的立場，或許我們討論的才不再是「怎麼生存」，而是「怎麼活得更好」。

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當孩子的隊友．建立孩子自信感

過年期間，許多新抱的焦慮不只在於「婆家怎麼看我」，還包含了「大家怎麼看我的孩子」，蘇子喬心理師認為，新抱不妨先放下「完美媽媽」的焦慮感，從不一樣的角度想想這件事情，並把握「用愛心說誠實話」的原則，以善意的語言表達感受及想法。

情境一：你的孩子怎麼都不會叫人？

爸媽當下能夠先回應：「孩子的個性就是這樣乖乖的，比較安靜，我們覺得這樣很好，我們回去之後再告訴他就好了。」別讓話題延續下去。

事後也不妨和孩子討論：「剛剛爸爸媽媽看到你面對這麼多人好像有點害怕，是不是因為第一次見面，不知道要叫他甚麼？他們這樣說你，是不是很不舒服？」先試着同理孩子的感受，再教孩子下次可以怎麼做，避免孩子認為內向是自己的錯。

情境二：別人家孩子成績那麼好，怎麼不多學學？

有些爸媽可能會順着親戚的話，也一同抱怨孩子的不是，但這些話其實會讓孩子非常挫折，因此爸媽能夠適時表示：「每個孩子都有自己的優點，在他們面前這樣比較，孩子會很難過。」

另外，蘇子喬心理師也提醒，爸媽也不應拿自己家的大孩子和小孩子做評價性的比較，這樣的行為對於年幼的孩子來說，都足以造成長遠的傷害。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婚後一想到過年就好焦慮？誰都想做個不委屈自己又人人稱讚的媳婦！你該拋下對於「好媳婦」的執念，先練習在婚姻裡忠於自己】