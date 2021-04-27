親子好去處│荃灣單車徑落成　已開放1.5公里小朋友十分鐘可完成

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-27 21:41

荃灣至屯門單車徑的多年前落實興建，作為「前期工程」的連接荃灣青荃橋至灣景花園長約2.3公里的荃灣單車徑，工程分開兩階段完成，於今日（27日）下午3時正式開放第一階段路程，開放的路段，由荃灣西站起、至荃灣海安路休息處為止，全程步行需時只需約不足半小時，踩單車預料可十分鐘內完成，也適合父母與小朋友一起踩。

整段2.3公里新單車徑年中完成

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土木工程拓展署發言人回覆，指位於荃灣海濱由青荃橋至灣景花園約2.3公里長的單車徑建造工程已大致完成，新單車徑將分兩階段開放，首階段由灣景花園至港鐵荃灣西站D出口對出約1.5公里長的新單車徑，已按原定計劃於今日(27日)下午三時正開放，而餘下路段計劃於今年年中開放。

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