PPER四段故事　助孩子了解生命特質　正面學習忍耐、尊重

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-04-29 17:29

從小時候起，我們已透過閱讀古今中外不同的經典著作及故事，幫助我們去認識這個世界。今期筆者希望藉著分享四個聖經記載的事件，跟大家一起學習生命的四個重要特質：P-Patience「忍耐」、P-Peace「和平」、E-Equality「平等」，以及R-Respect「尊重」。或許您不是教友，也許你有其他信仰，但我們也可以從一些傳頌已久的故事中，獲得一些人生智慧，為我們帶來一些啟發！ 【作者為香港中華基督教青年會基督教事工部朱子溢傳道】

P-Patience「忍耐」

有人說過，這個世界最早的「lockdown」（隔離）是來自遠古的大災難，就是洪水滅世。當時，地上罪惡滔天，惟挪亞一家在神面前蒙恩，所以可靠賴所建造的巨大方舟避險，舟上的人和動物因而免被洪水淹沒。這次應該是世界最早的「lockdown」隔離，挪亞一家八口當時在舟上只有等候、一直的等候，並存著盼望的心去靜候洪水的退去，最後獲得平安。

今時今日，相信大家多多少少都受到疫情影響，令我們身體或心靈層面上都有不同程度上的「lockdown」（隔離），我們不妨嘗試鍛鍊「忍耐」，抱有盼望的等待，這樣的正向的「忍耐」之心，想必是我們建立正向思維不可或缺的重要生命特質。

P-Peace「和平」

如果世界有第一次爭拗的話，或許應該是發生在該隱和亞伯身上。聖經記載世上第一個男人和女人—亞當和夏娃生了第一對兄弟—該隱和亞伯，而他們一個是牧羊人，一個是農夫。作為農夫的該隱因不滿弟弟亞伯，而深深不忿，非常生氣，甚至對親弟弟暗藏殺機，最後他在田間攻擊弟弟，把他殺死，因而得到極度嚴厲的懲罰。

其實，「和平」是需要互相尊重和接納，與人相處和睦愉快，並要時常警醒免得落入敗壞的思緒當中，要保持和平善良的心，去面對世界，以免自己陷於罪惡。

E-Equality「平等」

昔日的年代，猶太人與撒瑪利亞人之間並不友好，彼此互不往來。有一次，一個猶太商人在征途上被盗賊打到半死，並奪去他的所有，而經過的猶太人和領袖都不願施加援手，甚至視而不見。一個撒瑪利亞商人遇上他，卻心生憐憫，視他如自己一般去幫助他，以自己騎著的驢駒載他往旅店（當時的旅店也是會用作療傷的處所），並額外替他付清應付及往後的全部旅費。可見撒瑪利亞商人心存平等和善良的心。

今日的年代，世界變得多元，各人理應彼此平等相待，一視同仁，不問人的出處、境遇、文化背景、教育水平，讓所有人都得到平等的待遇和機會，共建和諧的社群。

R-Respect「尊重」

曾經在以色列有一個飯局，深受尊重的教師耶穌親自為他的學生、門徒洗腳，而非假手於當時理應是奴僕負責的厭惡性工作，為的是要讓他的門徒深深明白彼此相愛、彼此尊重、彼此服侍的教導。

尊重不單是一個態度，更加是一個行動，要接納別人的想法和意見時，就要學習看別人比自己重要，當人不再只看自己的需要，就會懂得尊重他人，家中的小「寶貝」也不會成為家中的小「惡霸」。

忍耐Patience、和平Peace、平等Equality、尊重Respect，這四個特質尤如車子的四個輪子，也是待人接物的社交「四輪」，每項都同樣重要，惟四個輪子同時向前滾動，生命才能充滿動力向前推進。

各位加油！盼我們都能成為別人的好鄰舍，以行動實踐忍耐、和平、平等、尊重的生命特質，一起力攀品格高峰，共創更美好的年代。

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