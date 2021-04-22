品格MNO建立能力與自信　教小朋友謙卑、整潔、樂觀

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-04-22 17:58

品格是一個人美好的特質，當我們好好運用自己的品格強項，便會帶來滿足感與意義。今天筆者介紹三個品格字母: M- Modesty「謙卑」、N- Neatness「整潔」和O-Optimism「樂觀」，三字背後都是以自信與能力感為基礎。我們除了需要留意孩子的行為，更需要建立他們的能力與自信，助他們培養更成熟的品格。 【作者為香港中華基督教青年會 輔導組 臨床心理學家余欣泉】

有自信的「謙卑」- Modesty

M- Modesty「謙卑」是不誇耀自己的能力和成就，但是如何教導孩子謙卑而不自卑呢? 原來，兩者的內心感受是完全不同的。「自卑」的孩子較常感到緊張、害怕，當問到自己的優點時，多數都答不出來，心裡卻時常有意無意間與人比較。「謙卑」的人，卻原來在不炫耀的背後，對自己的能力和價值均有信心，因此也不會將自己的成就或不足掛在口邊。

在重視成就的社會中，我們習慣欣賞孩子的能力，如學業、運動成績等，但著重成就對提升自信並沒有太大幫助。我們反而可以多欣賞孩子的性格特點，例如他們遊戲時的創意、對事物的好奇，或樂於助人的心。先建立了孩子的自信，再學習去欣賞別人，慢慢才會發展出謙卑的品格。

「整潔」的習慣 - Neatness

N- Neatness「整潔」是指乾淨清潔，給予人舒適的感覺。這個品格可以自小培養，當中最重要的是建立孩子對不同工序的能力感。對於3歲的幼兒，家長已經可以運用繪本或視覺圖卡，教導孩子乾淨衛生的重要性，簡單的口訣和兒歌也是常用的方式，讓他們謹記洗手洗澡等步驟。

我也建議家長們，從小便將部分家務給孩子負責，例如: 3-5歲的孩子可以協助將玩具與衣物分類收入櫃中，6-8歲的孩子可開始協助擺放及收拾碗筷等，而較大的子女就可以學習洗碗、清潔家居等等。孩子建立了責任感後，就更易內化整潔的品格。

「樂觀」的思考方式- O-Optimism

O-Optimism 「樂觀」是指對未來抱有美好的期望。美國著名心理學家沙尼文博士認為，樂觀是可以學習的。相對於悲觀的心態，樂觀的心態較有彈性。例如，樂觀的人會將一次失敗的經歷看成是一個短暫的情況，而且明白結果可能受到多方面影響(如受到其他外在的因素影響)，所以會願意再嘗試，以得到更好的結果。相反，悲觀者遇到挫折時，會歸咎為自己個人因素所造成(例如:我是一個失敗者)，而且那些解釋不易改變(例如:我永遠都不會成功)，再嘗試的動力就會減少。

樂觀，原來不需要否定失敗的經驗及感受，但如何看待失敗，正正是幼兒建立此品格的竅門。當孩子面對挫折或錯誤，不少家長或會忍不住責備孩子:「你時常都是這樣的!」。這回應慢慢將挫折的成因成為他不能改變的部分，久而久之孩子會變得沒有自信。借鏡上述樂觀的心態，我們可以與孩子分析錯誤或失敗經驗的個人及外在原因，欣賞孩子過程中的付出，並鼓勵他多作嘗試。這樣，孩子便能夠有足夠的彈性，跳出悲觀的思考方式，再接再厲。

以身作則是品格教育的不二法門，我們在努力教育下一代的同時，也可以發掘一下自己及家人的品格強項，彼此鼓勵！

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