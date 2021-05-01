消委會測試市面29款雪糕　逾6成半屬高糖　其中2款屬快餐店雪糕

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-01 12:30

夏天又來了，這個季節最讓人期待的當然是水上活動以及人人都喜歡的甜點-雪糕。去年6月消委會曾對29款預先包裝及非預先包裝雪糕作檢測，發現19個樣本屬高糖食物，最高糖的一款更是來自連鎖快餐店，小朋友或許日常也會吃到。

按圖即睇19款高糖雪糕：

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市面雪糕約66%樣本為高糖

消委會測試市面上29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，結果樣本中19款屬「高糖」食物，而是次的高糖樣本更有不少是大家熟悉的品牌及大型連鎖店。根據食安中心為消費者提供的「高糖」食物糖分參考水平，食物每100克含超過15克糖即屬「高糖」。

按圖即睇3款要注意脂肪含量的雪糕：

脂肪含量未超標 但要注意攝取量

根據食安中心建議，每100克食物中含超過20克總脂肪則屬「高脂」食物，在29個樣本當中只有一個來自「M&S Food」的雪糕超標。而飽和脂肪雖未有任何樣本超標，但家長要注意食用份量，有樣本是只攝取一份便佔成人每日建議攝取飽和脂肪的48%，女童則為96%，即食用一份已接近超出上限。

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按圖即睇病徵：

按圖即睇沙門氏菌來源：