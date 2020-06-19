西瓜放雪櫃2日婦人吃後險喪命　醫生：呢個儲存方法更可取

正值炎夏，多汁清涼的西瓜是一家大小都喜愛的消暑佳品。不過，當買一整個西瓜回家，很多時不會一次吃光。近日一名內地婦人把吃剩的西瓜放入雪櫃，兩天後再吃，隨即出現發燒乏力的症狀，需緊急送院。全科醫生鍾偉傑指，西瓜的水分及糖分含量高，容易滋生細菌，切開後不宜存放超過24小時。

嚴重細菌感染

日前武漢一位50多歲的劉女士，在家中把吃剩一半的西瓜放進雪櫃，兩天後再吃，不久便出現發燒、畏寒的症狀。隔天起床後，她兩眼發昏、雙腿乏力，無法走路，需送院治理。醫生檢查後發現，患者屬嚴重的細菌感染，細菌從腸道滲入血液，可觸發膿毒血症、感染性休克，甚至有生命危險。

避免使用保鮮紙

全科醫生鍾偉傑表示，一般水果放在雪櫃一星期，問題也不大，但穩陣起見，建議不宜存放超過5日。熱帶水果如香蕉、芒果、菠蘿等，只需儲存在陰涼通爽的地方，不用放在雪櫃；而一些容易變壞的水果，如荔枝、龍眼、車厘子、士多啤梨則需要放入雪櫃儲存。

至於夏季熱門水果西瓜，鍾醫生指，還未切開的西瓜，可在室溫保存10日或以上。「但當然，雪凍的西瓜更好吃，可以進食前把西瓜放進雪櫃內，兩個小時後再吃。」

吃剩的西瓜又可以如何儲存？不少人會以保鮮紙包好，再放入雪櫃。但因為保鮮紙不透氣，接觸到西瓜果肉表面，放進雪櫃後會阻礙西瓜降溫，反而令細菌繁殖得更快。鍾醫生建議，最好把西瓜切開之後，放在保鮮盒內，再放入雪櫃。「最好唔好擺多過24個鐘頭，因為西瓜有好多水分同糖分，當切開，接觸咗環境之後，就好容易滋生細菌。」

按圖即睇水果儲存注意事項：

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引發腸道感染

當水果儲存不當，又會對身體有什麼影響？鍾醫生表示，若因儲存不當而令水果「凍傷」或「撞傷」，基本上不會影響身體健康。「如把熱帶水果放在雪櫃，『凍傷』咗啲香蕉，變黑咗，又或者蘋果跌咗落地下，變黃咗，呢啲所謂的『凍傷』或『撞傷』，在沒有細菌繁殖的情況下，除了影響水果的味道、賣相，甚至口感之外，對人體不會造成什麼傷害。」

他補充，如切開西瓜，又不妥善雪藏，便會造成細菌感染。「像西瓜這例子，如果滋生了細菌，進食後會容易出現腸道感染，包括肚痛、肚瀉，如不及時治療，有機會出現脫水現象。」

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