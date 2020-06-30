冇食生嘢感染沙門氏菌　持續高燒排綠色便便　醫生：可併發敗血症

病從口入，不少家長也認為，小朋友進食不潔食物，才會患上腸胃炎。近日媽媽Kayi在其facebook專頁「購物狂媽媽與Noah•Deron」發文，指兒子沒有吃生食和冷凍食物，也感染沙門氏菌。她在接受訪問時表示，兒子曾高燒至41度，更排出綠色便便！兒科專科醫生陳欣永指，2歲以下的孩子感染沙門氏菌，出現併發症的機會相對高，提醒家長要注意小朋友的飲食衛生。

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持續高燒 排綠色便便

媽媽Kayi日前於網上發文，指2歲兒子阿Dee出現持續高燒、便便不成形的症狀，更指兒子「身體一直在抖，嘴唇有點發紫」。到醫院作檢查後，得知是感染沙門氏菌。她更指，兒子沒有吃生食和冷凍食物，醫生向她表示小孩到處捉摸後再把手放進口，也有機會受感染。她補充，留院期間跟同房的家長聊天，發現大部分也曾進食蛋和蛋類製成品。

媽媽Kayi在接受訪問時表示，兒子病發最嚴重時，「發高燒至41度，排綠色便便」。在醫院治療期間，獲醫生注射服用抗生素，病情較嚴重時，盡量只吃方包和白粥，不能吃乳製品、蔬菜和油膩食物。而在醫院遇到的感染沙門氏菌的小朋友，他們的病徵都是發燒和肚痾。

「兒子出院後頭2、3天便便還是比平時軟，但之後都正常了。醫生話注意一下飲食方面，蛋唔熟，或者食咗啲生冷嘢（都有機會感染）。日常小朋友雙手接觸到沙門氏菌，再放隻手入口，也有機會感染。本身都想帶佢去沙灘玩，但醫生都話唔好住，因為海灘都比較多沙門氏菌。」

兒科專科醫生陳欣永（受訪者提供）

最長潛伏48小時 可致嚴重併發症

兒科專科醫生陳欣永表示，由沙門氏菌引起的腸胃炎是兒科常見的病。「腸胃炎可分為病毒性或細菌性感染，沙門氏菌在小朋友身上出現的，則是細菌性感染腸胃炎。常見的病毒性感染則是輪狀病毒、諾沃克病毒。」

按圖即睇病徵：

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他指，年紀愈小的小朋友，感染沙門氏菌後出現併發症的機會亦相對高。「特別是2歲以下，如果感染沙門氏菌，除了造成腸胃感染，也可能經過腸道入血，引發敗血病。細菌或會經血液走到關節骨骼，引致關節發炎；甚至去到心肌和腦部，引起腦膜炎。」他補充，一般治療前會先做化驗檢測。「會留大便化驗，同時也會檢查血液的炎症指數，拿血液樣本去種菌，看看細菌有否入血。如情況嚴重，則需要用靜脈注射的抗生素去治療。」

按圖即睇沙門氏菌來源：

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陳醫生又指，沙門氏菌感染的潛伏期為6至48小時，夏天患病個案稍多，提醒家長要注意飲食衛生。「小朋友成日鍾意周圍掂嘢，又比較活躍，如果掂咗啲污糟嘢，沾了沙門氏菌，又沒有洗乾淨隻手而去進食，或者成隻手擺入口，便有機會受感染。家長平時要注意小朋友的衛生，食物要煮至熟透，煮食前也留意一下砧板是否乾淨。到過公眾場合、出街觸摸過動物，也要洗乾淨雙手，最重要是保持衛生。」