外傭強制檢測｜社區檢測中心及樣本收集點一覽　將新增流動檢測站

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-30 19:23

由於本地有外傭感染新冠肺炎變種病毒，政府宣布全港37萬名外傭須於5月9日前強制檢測，亦估計5月1日及2日為公眾假期，大量外傭會湧至社區檢測中心及檢測站，將延長前者的服務時間，以及在外傭聚集的熱點新增流動檢測站。政府預計未來2天的檢測中心會出現人龍和混亂，呼籲僱主盡早預約為外傭安排檢測。

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患上變種病毒的39歲外傭和僱主居住在東涌映灣園，目前全幢大廈居民正在接受21日隔離檢疫，而外僱照顧的10個月大女嬰同告確診，女嬰父母的檢測結果則呈陰性。

勞工及福利局局長羅致光直言外傭是高危群組，她們是本地家庭成員的主要照顧者，亦習慣在假日聚會。故政府宣布全港外傭須在5月9日前完成強制檢測，而因應新措施，未來2天及法假，政府會盡量加大檢測量，並與勞工處合作，在4個外傭聚集點設免費檢測服務，另加至少6個流動站，並正安排部份社區檢測中心未來兩天延長服務至晚上10時。

港鐵在20個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包。僱主及外傭亦可以將樣本於收集當日交回選定的醫院管理局普通科門診診所、衞生署診所或指定政府場地。所有郵政局均不會收集樣本。請勿郵寄樣本。

社區檢測中心預約網址：（按此）

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流動採樣站：

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23個流動樣本收集點：

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截至4月30日下午6時各區檢測站的預約情況：