科學館增全新地球科學廳　帶小朋友參觀博物館、水知園邊玩邊學

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-28 20:30

隨著疫情進一步緩和，自四月起所有康文署博物館（香港海防博物館除外）已重新開放部分展覽設施及公眾節目，即使在疫情期間亦相當受家長和小朋友參觀學習。香港科學館近日開放全新的地球科學廳，想帶小朋友率先體驗的話便要留意！

科學館全新常設展覽廳 - 地球科學廳

為響應世界地球日，及紀念科學館成立30周年，由四大展區組成的地球科學廳於4月23日已開放。新增的地球科學廳為科學館常設展覽廳，剖釋火山爆發、地震、海嘯和颱風等驚人自然現象的成因，啟場內設有互動模型、場景裝置和颱風模擬室，讓小朋友可以體驗大自然的威力。

另外，康文署轄下14個博物館亦已在4月開放參觀，開放時間如下：

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除了科學館外，康文署還管理十三間博物館，主要涵蓋藝術、歷史和科學三大文化範疇。大部分已重新開放並實行人流控制，入場人士需要使用安心出行應用程式掃瞄二維碼。

水知園

「水知園」是水務署特意設立向公眾開放的水資源教育中心 。兩層高的水知園共有12個展區，當中有不少互動展品、現場示範及遊戲，讓參觀人士了解水資源相關的資訊。有興趣的家長，需先於水知園網站內預約日子及時段，目前四月已全部額滿，5月亦已開放預約申請。

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